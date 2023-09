Nie żyje Paweł Sanakiewicz. Użyczył głosu kultowej postaci z filmu dla dzieci

Ledwo Popławska potwierdziła nowinę o ślubie, a tu takie nieszczęście. Do aktorki płyną wyrazy współczucia

Wybitny aktor Paweł Sanakiewcz nie żyje. Odszedł w piątek, 8 września. Miał 68 lat, od lat związany był z teatrem "Bagatela". Widzowie kojarzyć go mogą również z filmu dla dzieci, bowiem aktor bardzo często podkładał swój głos pod kultowe postaci z takich filmów jak: "Potwory i spółka" czy "Iniemamocni". Jeszcze nie dawno, bo miesiąc temu świętował swoje 45-lecie pracy w zawodzie.

Paweł Sanakiewicz nie żyje. Miał 68 lat

Paweł Sanakiewicz urodził się w Krakowie w 1954. Był absolwentem krakowskiej PWST, która ukończył w 1978 roku. W tym samym roku artysta zadebiutował na scenie jako Albin w "Ślubach panieńskich" w Teatrze Bagatela. Paweł Sanakiewicz był też kultowym aktorem dubbingującym. To on był głosem Sulleya w polskiej wersji "Potwory i spółka". Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, który przyznano mu 12 grudnia 2019 r. Dla rodziny i przyjaciół to niewyobrażalna strata. Tak wspominają aktora.

- Dżentelmen i mentor. Mistrz ubarwiający nasze życie teatralnymi anegdotami, był pełnym pasji i przywiązania do Najbliższych, niezwykłym Przyjacielem, Kolegą, Aktorem - pożegnali aktora koledzy i koleżanki z Teatru Bagatela.

