Nie żyje Barbara Kasprowicz, wielka polska baletmistrzyni, pedagog i choreograf. Artystka zmarła 19 sierpnia 2025 roku w wieku 88 lat. Przez 14 lat w swojej karierze związana była z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Teatr ten jako pierwszy przekazał smutną wiadomość o śmierci artystki. Jak dotąd nie podano przyczyny śmierci baletmistrzyni, nie są również znane szczegóły dotyczące daty i miejsca jej ostatniego pożegnania.

Barbara Kasprowicz nie żyje

Barbara Kasprowicz zmarła 19 sierpnia 2025 r. w Barcelonie. Wybitna tancerka baletowa, choreografka i nauczycielka urodziła się 14 grudnia 1936 r. w Łucku. W młodości ukończyła z wyróżnieniem Warszawską Szkołę Baletową. Po szkole Kasprowicz odbyła 2-letni staż w prestiżowej moskiewskiej szkole baletowej oraz w Teatrze Balszoj.

W roku Kasprowicz 1971 została kierownikiem baletu w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

W jej dorobku artystycznym szczególne miejsce zajmują inscenizacje klasycznych arcydzieł, takich jak "Giselle" czy "Jezioro łabędzie"

- poinformował Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na Facebooku.

Wielki dorobek Barbary Kasprowicz

Na stronie Teatru Wielkiego w Łodzi czytamy:

Jako tancerka w latach 50-tych XX wieku współpracowała z Operą Warszawską. Po powrocie z Rosji zajęła się pracą pedagogiczną w szkołach baletowych w Warszawie, a później w Poznaniu i Bytomiu oraz choreografią w teatrach operowych i muzycznych w całym kraju. Z Teatrem Wielkim w Łodzi związana była od 1970 r. gdzie pracowała przy realizacji wieczoru baletowego, w którym w maju 1971 r pokazano "Sylfidy" Fokina w opracowaniu Kasprowicz i Borkowskiego. W 1977 r. pracowała przy realizacji baletu "Jezioro łabędzie" gdzie wraz z Janiną Niesobską opracowały choreografię. W 1996 roku dla Polskiego Teatru Tańca przygotowała premierę spektaklu "Óle con Olé", który w czerwcu został pokazany na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi. Autorka wielu książek dotyczących nauczania tańca klasycznego, m.in. "O Nauczaniu tańca klasycznego. Wspomnienia i refleksje".

Data i miejsce ostatniego pożegnania Barbary Kasprowicz nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Łączymy się w bólu z bliskimi artystki.