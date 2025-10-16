Nie żyje popularna aktorka. Płyną smutne wieści

Penelope Milford zmarła 14 października 2025 roku w domu opieki w Saugerties w stanie Nowy Jork. Rodzina nie ujawniła przyczyny zgonu. Milford urodziła się w St. Louis i już od młodości marzyła o karierze na scenie. Jej talent i charyzma szybko zwróciły uwagę filmowców. Przełomem w karierze okazała się rola Vi Munson w dramacie "Powrót do domu" u boku Jane Fondy, Jona Voighta i Bruce’a Derna. Film zdobył trzy Oscary, a sama Milford otrzymała nominację do nagrody Akademii w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Ostatecznie statuetka trafiła w ręce Maggie Smith.

Zanim świat kina poznał jej nazwisko, aktorka debiutowała jako statystka w filmie "Maidstone". Niedługo potem wystąpiła w off-broadwayowskim spektaklu "Long Time Coming and a Long Time Gone", gdzie partnerował jej Richard Gere, prywatnie jej ówczesny partner. W 1975 roku Milford otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Drama Desk za rolę w musicalu "Shenandoah", opowiadającym o dramacie rodziny rozdartej przez wojnę secesyjną.

Choć później coraz rzadziej pojawiała się na ekranie, nie zrezygnowała ze sztuki. W latach 80. prowadziła galerię w Los Angeles, a w kolejnych dekadach uczyła aktorstwa filmowego w Chicago i Minneapolis. Przez dwa lata była żoną poety Michaela Lally’ego.

Po przeprowadzce do Saugerties w 2003 roku, Milford zaangażowała się w działania na rzecz lokalnej społeczności, m.in. w ochronę zabytków i renowację historycznych budynków.

Pasję do sztuki dzieliła z bratem, Richardem Milfordem, aktorem teatralnym, który zasłynął z roli Rocky’ego w pierwszej scenicznej wersji "The Rocky Horror Show". To właśnie ten musical stał się inspiracją do kultowego filmu "The Rocky Horror Picture Show" z 1975 roku.

