Nie żyje popularna aktorka. Płyną smutne wieści

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-10-16 21:44

Smutne wieści z Hollywood. W wieku 77 lat odeszła Penelope Milford, amerykańska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, znana m.in. z kultowego filmu "Powrót do domu" z 1978 roku. Informację o jej śmierci przekazała rodzina. Bliscy nie wyjawili jednak tego, jak kobieta zmarła.

Nie żyje popularna aktorka. Płyną smutne wieści

i

Autor: Canva.com

Penelope Milford zmarła 14 października 2025 roku w domu opieki w Saugerties w stanie Nowy Jork. Rodzina nie ujawniła przyczyny zgonu. Milford urodziła się w St. Louis i już od młodości marzyła o karierze na scenie. Jej talent i charyzma szybko zwróciły uwagę filmowców. Przełomem w karierze okazała się rola Vi Munson w dramacie "Powrót do domu" u boku Jane Fondy, Jona Voighta i Bruce’a Derna. Film zdobył trzy Oscary, a sama Milford otrzymała nominację do nagrody Akademii w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Ostatecznie statuetka trafiła w ręce Maggie Smith.

Zobacz też: Richard Chamberlain nie żyje. Przez 70 skrywał wielką tajemnicę, kiedy ją ujawnił, fanki wpadły w rozpacz

Nie żyje znana aktorka. Miała 77 lat!

Zanim świat kina poznał jej nazwisko, aktorka debiutowała jako statystka w filmie "Maidstone". Niedługo potem wystąpiła w off-broadwayowskim spektaklu "Long Time Coming and a Long Time Gone", gdzie partnerował jej Richard Gere, prywatnie jej ówczesny partner. W 1975 roku Milford otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Drama Desk za rolę w musicalu "Shenandoah", opowiadającym o dramacie rodziny rozdartej przez wojnę secesyjną.

Choć później coraz rzadziej pojawiała się na ekranie, nie zrezygnowała ze sztuki. W latach 80. prowadziła galerię w Los Angeles, a w kolejnych dekadach uczyła aktorstwa filmowego w Chicago i Minneapolis. Przez dwa lata była żoną poety Michaela Lally’ego.

Zobacz też: Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!

Po przeprowadzce do Saugerties w 2003 roku, Milford zaangażowała się w działania na rzecz lokalnej społeczności, m.in. w ochronę zabytków i renowację historycznych budynków.

Pasję do sztuki dzieliła z bratem, Richardem Milfordem, aktorem teatralnym, który zasłynął z roli Rocky’ego w pierwszej scenicznej wersji "The Rocky Horror Show". To właśnie ten musical stał się inspiracją do kultowego filmu "The Rocky Horror Picture Show" z 1975 roku. 

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023
34 zdjęcia
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Jubileuszowa gala Komitetu Powązkowskiego. Cmentarne anegdoty kwestujących gwiazd. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE