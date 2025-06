Fontana, Kalifornia – w sobotni wieczór spokojny parking pod centrum handlowym Falcon Ridge Town Center zamienił się w scenę zbrodni. Gloria Zamora, 40-letnia influencerka promująca zdrowy styl życia, została zastrzelona przez swojego męża. Była wtedy na randce z nowym partnerem. W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby. Sprawca został zneutralizowany przez interweniującego funkcjonariusza.

Nie żyje popularna trenerka fitness. Zastrzelił ją mąż

Zamora, która zgromadziła ponad 150 tysięcy wiernych fanów na Instagramie, była znana z motywujących treści skierowanych głównie do kobiet oraz matek. Jej profil pełen był ujęć z treningów, rodzinnych chwil, a także pozytywnych przekazów o sile, niezależności czy samoakceptacji.

Według informacji przekazanych przez lokalne służby 45-letni Thomas Lizarraga, mąż Glorii, śledził ją i dotarł do restauracji sushi, w której kobieta spędzała wieczór z 43-letnim Hectorem Garduno. Na oczach przypadkowych świadków oddał śmiertelne strzały do pary. Funkcjonariusz, który był po służbie i przebywał w pobliżu, natychmiast zareagował. Doszło do konfrontacji, w wyniku której napastnik również zginął.

Śledczy potwierdzili, że małżeństwo było w trakcie rozwodu, a relacje między Zamorą a jej mężem były dość napięte. W jednym z ostatnich postów, zamieszczonych w mediach społecznościowych, Zamora otwarcie mówiła o braku wsparcia ze strony partnera i trudnych emocjach towarzyszących rozstaniu.

W wyniku tej tragedii osieroconych zostało łącznie 11 dzieci - siedmioro po stronie Zamory, czworo po stronie Garduno. Rodzina i bliscy obojga ofiar uruchomili internetowe zbiórki, by pokryć koszty pogrzebów i zapewnić wsparcie osieroconym dzieciom.

Moja mama została nam odebrana w sposób okrutny i nagły. Była światłem dla naszej rodziny i dla wielu kobiet, które motywowała każdego dnia

– napisała córka Glorii w opisie jednej ze zbiórek.

