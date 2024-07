To nie była naturalna śmierć?

Zepsuta radość gwiazd TVN tuż do ślubie. Bardzo smutna wiadomość

Radek Kulik nie żyje. Żegnają go muzyczni koledzy

Radek Kulik był bardzo ważną postacią w polskim świecie muzyki disco polo. Przez lata związany był z grupą Meffis, z którą wylansował wiele hitów. Wielu fanów tzw. muzyki chodnikowej nie mogło wyobrazić sobie naszego disco polo bez Radka Kulika. Niestety artysta nagle zmarł. Nikt nie spodziewał się jego śmierci. O odejściu przyjaciela poinformowali pogrążeni w smutku jego muzyczni koledzy. - Jeszcze nie tak dawno mieliśmy okazję spotkać się na weselu w Jabłonnie, a dzisiaj dotarła do nas bardzo przykra informacja... Radziu, za wcześnie... Wyrazy współczucia dla całej rodziny i kolegów z zespołu Meffis -napisali muzycy z grupy Galaxy. - Nie wierzę... nie tak miało być...za wcześnie, nie teraz... - nie krył żalu Marcin Pastushak z zespołu Tex.

Pod galerią prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Marzeny Kipiel-Sztuki

Kulisy śmierci i pogrzeb Radka Kulika

Jakie były kulisy śmierci artysty? Okazało się, że Radek Kulik kilka dni przed zgonem przeszedł rozległy zawał serca. Niestety nie udało się go uratować. Jeszcze w czerwcu gwiazdor disco polo koncertował. Z profilu na Facebooku można też wywnioskować, że oglądał mecze Euro 2024. Ostatni wpis odnosi się do meczu Polska - Francja, w którym padł remis 1:1. Ukochana zmarłego muzyka przekazała informacje o jego ostatnim pożegnaniu. Pogrzeb Radka Kulika odbędzie się we wtorek, 2 lipca. Zanim odprawiona zostanie żałobna msza, o godz. 14. wystawiona zostanie urna z prochami Radka Kulika. Odmówiony zostanie wtedy rózaniec. - Sopczywaj w Pokoju Kochanie.. - napisała żona artysty.

Nie przegap: Marzena Kipiel-Sztuka nie żyje. Na co chorowała aktorka znana z serialu "Świat według Kiepskich"?