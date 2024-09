Nie żyje muzyk słynnej grupy ABBA! Prawdziwa ikona. Zmagał się ze straszną chorobą

Zespół ABBA to jeden z najpopularniejszych zespołów muzycznych na świecie. Niezliczona ilość przebojów szwedzkiej grupy nucona jest przez fanów na całym świecie. Także w Polsce ABBA jest chętnie słuchana, i to przez kilka pokoleń. Jednym z muzyków występujących ze słynną kapelą był Roger Palm. Właśnie nadeszła wiadomość o jego śmierci. O tym, że perkusista nie żyje, poinformowała szwedzkie media jego rodzina. Roger Palm w ostatnich latach zmagał się z chorobą Alzheimera.

Był ciepłym i pokornym człowiekiem, który zawsze stawał w obronie przyjaciół i rodziny. Będzie nam go ogromnie brakować i pozostawi po sobie wielką pustkę. Wszyscy będziemy go wspominać z ciepłymi sercami

- czytamy w specjalnym oświadczeniu.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Jacka Zielińskiego z zespołu Skaldowie

Roger Palm został także pożegnany przez wielu szwedzkich muzyków. Kolegę z zespołu wspominał m.in. gitarzysta ABBY Janne Schaffer.

Tęsknię za tobą, Rogerze, za twoimi radosnymi okrzykami w studiu, kiedy tworzyliśmy muzykę między innymi z Tedem Gärdestadem. Dałeś "Satellit" Teda fantastyczny, swingujący akompaniament, a w klasykach takich jak "Mamma Mia" i "Dancing Queen" zespołu ABBA, twoje bębny brzmią niezapomnianie. Zawsze będę cię pamiętać

- napisał w mediach społecznościowych.

Nie przegap: Pogrzeb Felicjana Andrzejczaka. Żona przy grobie wyjawiła, jaki naprawdę był jej mąż!

Zespół ABBA powstał w 1972 roku. Trzon kapeli od początku tworzyła czwórka: Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnetha Fältskog. Nazwa grupy pochodzi od pierwszych imion członków. W 1974 roku ABBA wygrała 19. Konkurs Piosenki Eurowizji. Muzycy wykonali wówczas legendarny utwór "Waterloo". Do największych przebojów szwedzkiej grupy zaliczają się także m.in.: "Super Trouper", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance on Me", "I Have a Dream", " Lay All Your Love on Me" czy "Money, Money, Money".