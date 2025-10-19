Nie żyje Sam Rivers. Basista Limp Bizkit odszedł w wieku 48 lat

Współzałożyciel i basista Limp Bizkit, Sam Rivers, zmarł w wieku 48 lat.

Zespół pożegnał muzyka wzruszającymi słowami, podkreślając jego unikalny wkład.

Nie podano przyczyny śmierci, a przyszłość zaplanowanych koncertów stoi pod znakiem zapytania.

Nie żyje Sam Rivers z Limp Bizkit

Smutne wieści zza oceanu. Nie żyje Sam Rivers, współzałożyciel i basista zespołu Limp Bizkit. Muzyk zmarł w sobotę 18 października w wieku 48 lat. Informację o jego śmierci potwierdzono w oficjalnym oświadczeniu zamieszczonym na profilu grupy na Instagramie. Pozostali członkowie pożegnali Riversa wzruszającymi słowami.

Nie był tylko basistą - był czystą magią. Pulsem pod każdą piosenką, spokojem w chaosie, duszą naszego brzmienia

- napisali w pożegnalny wpisie na Instagramie.

Sam był człowiekiem jedynym w swoim rodzaju i legendą wśród legend. Spoczywaj w pokoju, bracie. Twoja muzyka nigdy się nie skończy

- dodano.

Na razie nie poinformowano o przyczynie śmierci Sama Riversa z Limp Bizkit. Nie wiadomo również, co dalej z działalnością zespołu i przyszłością zaplanowanych na najbliższe miesiące koncertów. Przypomnijmy, że kilka dni temu ogłoszono występ Limp Bizkit jako głównej gwiazdy festiwalu Impact 2026, zaplanowanego na 3 czerwca przyszłego roku w krakowskiej TAURON Arenie.

Sam Rivers był współzałożycielem zespołu Limp Bizkit

Sam Rivers nigdy nie krył, że jego styl gry na gitarze basowej inspirowany był przez muzyków takich jak Jeff Ament z Pearl Jam i Geezer Butler z Black Sabbath. Sam Rivers wychował się w Jacksonville na Florydzie, i to tam poznał Johna Otto, przyszłego perkusistę Limp Bizkit. Wraz z poznanym w Chick-fil-A Fredem Durstem, późniejszym frontmanem, oraz gitarzystą Wesem Borlandem i DJ Lethalem, w 1994 roku stworzyli Limp Bizkit. Zespół szybko stał się jednym z czołowych przedstawicieli nu metalu, łącząc ciężkie brzmienia z hip-hopem, a międzynarodową sławę przyniósły mu albumy "Significant Other" i "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" z hitami takimi jak "Nookie", "Rollin' (Air Raid Vehicle)", "Break Stuff", "My Way", "Take a Look Around" i "Hot Dog".

