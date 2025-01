Nie żyje Sara Fodrowska. Przegrała ze złośliwym nowotworem. Była taka młodziutka!

Z wielkim żalem i smutkiem w sercu dowiedzieliśmy się o odejściu Sary. Naszej wyjątkowej wojowniczki, która każdego dnia tak pięknie pokazywała nam, jaką wartością jest życie. Zawsze szukała sposobów na to, by znaleźć jak najlepsze rozwiązanie w swojej sytuacji. Walczyła dzielnie i odważnie i właśnie taką ją zapamiętamy.Sara była dla nas wszystkich inspiracją – jej determinacja, siła i niezłomny duch pozostaną na zawsze w naszych sercach. Każdy z nas miał okazję poznać Sarę, która z otwartością mówiła o swojej chorobie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i motywując innych do walki. Jej słowa i postawa dodawały otuchy i nadziei. Do zobaczenia 🕊