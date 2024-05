Nie żyje kolejny wybitny muzyk! Czwarta legenda w tym tygodniu. "To niewiarygodne"

To naprawdę czarny maj w polskiej muzyce! Właśnie dotarła do nas informacja o śmierci kolejnej - już czwartej w tym tygodniu - legendy związanej z polską muzyką. Nie żyje Sasza Andrijewski, wokalista, aktor i pianista. W tym tygodniu zmarli też: Jacek Zieliński, Jan Ptaszyn Wróblewski i Marian Hilla. - To niewiarygodne - skomentowała jedna z fanek grupy Piwnica pod Baranami, która poinformowała o śmierci Andrijewskiego.