Zamieszanie wokół pogrzebu Bogumiły Wander. Mnożą się pytania. Co z pochówkiem legendy TVP?

Grafik płakał, jak wygładzał? Kayah nie do poznania na nowych zdjęciach!

Zagraniczne serwisy internetowe poinformowały o śmierci Shauna Martina. Muzyk miał tylko 45 lat, a jego odejście zostało potwierdzone przez kolegów z zespołu, w którym Martin występował. Na platformie X członkowie Snarky Puppy napisali: "Wczoraj straciliśmy legendę muzyki i, co ważniejsze, pięknego, świetlistego człowieka. Shaun Martin poruszył tak wiele osób w ciągu swojego życia i dzięki pięknej nieśmiertelności muzyki będzie wciąż to robić. Jest tak wiele rzeczy, które można powiedzieć, ale słowa to za mało. Spoczywaj w pokoju".

Shaun Martin zmarł 3 sierpnia, był jeszcze młodym człowiekiem, ale miał problemy zdrowotne. Jakie? O tym nie poinformowano szerszej publiczności. Wiadomo, że od ponad roku nie występował.

Zobacz także: Zmarły Krzysztof Banaszyk pozostawił dzieci i partnerkę. Przed laty był związany ze znaną aktorką

Shaun Martin nie żyje. Co się stało?

Shaun Martin był utalentowanym muzykiem. O śmierci męża w sieci poinformowała jego ukochana żona. "Z wielkim smutkiem dzielę się wiadomością o śmierci mojego męża Harolda Lashauna Martina. Od 17 kwietnia 2023 r. światło w naszej rodzinie przygasło. Od tego czasu naszym priorytetem było otoczenie go [Shauna Martina - red.] miłością, wsparciem, modlitwą i najlepszą możliwą opieką medyczną. W tym momencie Bóg przemówił i musimy zaakceptować Jego Wolę. Dziękujemy naszej rodzinie i przyjaciołom, którzy nadal otaczają nas niezachwianą miłością. Uprzejmie prosimy o modlitwę, gdy przeżywamy tę rozdzierającą serce stratę odczuwaną w naszym domu (...)" napisała zrozpaczona wdowa Monica Wilson Martin.

Zobacz także: Tak rodzina żegna Bogumiłę Wander. Wzruszający gest. Co z pogrzebem legendarnej prezenterki TVP?

W sieci nie brakuje słów wsparcia, posypały się kondolencje. Jeszcze trzy dni wcześniej na instagramowym profilu artysty zapraszano na koncert jego przyjaciół - celem było wsparcie Shauna Martina w drodze do zdrowia.

Zobacz także: Zmarły Krzysztof Banaszyk pozostawił dzieci i partnerkę. Przed laty był związany ze znaną aktorką

Kim był Shaun Martin?

Shaun Martin był siedmiokrotnym laureatem Grammy, uzdolnionym muzykiem, multiinstrumentalistą, producentem. Był też częścią zespołu Snarky Puppy. Zmarł niespełna trzy tygodnie przez swoimi 46. urodzinami.

Prywatnie od lat był związany Moniką Wilson Martin. Małżonkowie mieli syna Harlema.

Zobacz naszą galerię. Nie żyje Shannen Doherty. Brenda z "Beverly Hills 90210" zmarła na raka

Bogumiła Wander nie żyje. Gwiazda telewizji miała 80 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.