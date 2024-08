Tak gwiazdy zaszalały na koncercie Taylor Swift. Rozenek jak Doda, Doda jak Rozenek, ale to Luna pozamiatała!

Obłęd to mało powiedziane

Zaręczyny na koncercie Taylor Swift. Nikt nie zauważył? Wszystko trafiło do sieci

Co za gest!

Bogumiła Wander odeszła 30 lipca. Była jedną z gwiazd dawnej TVP w czasach, gdy telewizja w Polsce dopiero raczkowała. Karierę zaczęła w latach 60., a z TVP odeszła dopiero w 2003 r. Gdy przeszła na zasłużoną emeryturę, nie przestała pojawiać się na galach czy wydarzeniach show-biznesowych, ale z czasem bywała na nich coraz rzadziej. Jednak o damie z TVP nikt nie zapomniał. Wciąż była przywoływana jako przykład urody, gracji, klasy i talentu. W 2012 r. na moment wróciła na wizję, ale później całkiem zniknęła z ekranów.

Bogumiła Wander ciężko chorowała na Alzheimera

W 2020 r. mąż Wander zdradził, że jego ukochana żona choruje. Potrzebowała całodobowej opieki, którą mogła otrzymać jedynie w specjalistycznym ośrodku. - Przyjeżdżam do niej, rozmawiamy, mówię normalnym, swoim językiem, a ona swoim, który trudno zrozumieć. Można wyłowić z niego tylko pojedyncze zdania. Fizycznie się trzyma, ale psychicznie przebywa w innym świecie. I na szczęście nie zdaje sobie z tego sprawy, w jakim - mówił Baranowski w rozmowie z "Vivą!".

- Umysłowo to już inny świat. Bogusia żyje już w innym świecie. Oddałbym wszystko, by mnie pamiętała. Kiedyś wydawało mi się, że przetrwam każdy życiowy sztorm. Teraz coraz trudniej jest mi w to wierzyć - zdradził mąż Bogumiły Wander Pomponikowi.

Zobacz także: Zmarły Krzysztof Banaszyk pozostawił dzieci i partnerkę. Przed laty był związany ze znaną aktorką

Rodzina żegna Bogumiłę Wander. W sieci pojawił się nekrolog

Wander miała bogate życie zawodowe, ale złożyła też rodzinę. Z pierwszym mężem doczekała się syna. Marek Żołędziowski był jedynym dzieckiem prezenterki. Z drugim mężem - Krzysztofem Baranowskim - nie miała potomstwa. 86-letni Baranowski i 51-letni Żołędziowski to najbliższa rodzina Wander. Właśnie oni, oraz synowa dziennikarki, pożegnali ją w nekrologu.

Ten pojawił się na stronie nekrologi.wyborcza.pl. Jest bardzo prosty. "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 30 lipca 2024 roku zmarła nasza ukochana Mama, Żona, Babcia, Teściowa Bogumiła Wander" - czytamy. Krótki tekst został ozdobiony grafiką przedstawiającą ścięte kwiaty róż. Całość możecie zobaczyć poniżej.

Bogumiła Wander nie żyje. Co z pogrzebem?

Do tej pory nie pojawiły się informacje dotyczące pogrzebu Bogumiły Wander. Szczegóły jej pochówku wciąż nie są znane szerszej publiczności.

Zobacz także: Zofia Czerwińska ma wyjątkowy grób, widać go z daleka. A zdjęcie? "Wybrała" je za życia

Zobacz więcej zdjęć. Bogumiła Wander na ostatnich zdjęciach. Tak wyglądała zaledwie kilka lat temu

Bogumiła Wander przeprowadza wywiad z młodziutką Edytą Górniak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: nekrologi.wyborcza.pl