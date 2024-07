Syn Bogumiły Wander łamał kobiece serca. "Jak się żenił, wszystkie płakały"

Nie żyje Bogumiła Wander. To straszne, co się z nią działo. Całodobowa opieka, wózek inwalidzki i dom opieki. Historia choroby wywołuje łzy

Bogumiła Wander nie żyje. Miała 80 lat

30 lipca zmarła legenda telewizji, Bogumiła Wander. Informację o jej śmierci potwierdziła rodzina gwiazdy. "Nie żyje Bogumiła Wander. Legendarna spikerka telewizyjna i jedna z największych gwiazd TVP odeszła we wtorek, 30 lipca po długiej chorobie. Ikona telewizji miała 80 lat" - czytamy w przekazanym nam komunikacie.

Wander od lat zmagała się z chorobą Alzheimera. W ostatnich latach życia przebywała w domu opieki, gdzie regularnie odwiedzał ją ukochany mąż Krzysztof Baranowski. Mógł przy tym liczyć na wsparcie syna Wander. Marek Żołędziowski jest owocem związku spikerki z pierwszym mężem, Zbigniewem Żołędziowskim.

Syn gwiazdy nie poszedł w jej ślady. Chociaż unikał show-biznesu, to czasami towarzyszył znanej mamie podczas branżowych imprez. Niezwykle przystojny mężczyzna za każdym razem robił ogromne wrażenie. W swoim czasie mówiło się, że był obiektem westchnień Magdaleny Mołek.

Kim jest jedyny syn Bogumiły Wander?

Marek Żołędziowski związał się z prawniczką Martą Banaszczyk, a na ich weselu pojawiła się plejada gwiazd. Para doczekała się dwójki dzieci. Bogumiła Wander nigdy nie kryła dumy z jedynaka. "Pani wejdzie do internetu, zobaczy Marusia. Marek Żołędziowski. Spełniony. Znający języki. Kiedyś zapowiadałyśmy z Krysią Loską koncert w Operze Leśnej. I tam Magda Mołek powiedziała do mnie: 'Oj, pani Bogusiu, jak się pani syn Marek żenił, to wszystkie dziewczyny w Warszawie płakały'. Jak jej nie lubić? Bardzo ją lubię" - mówiła w rozmowie z WP.pl.

Syn Bogumiły Wander zamiast kariery w telewizji wybrał marketing. Od kilkunastu lat związany jest ze światem reklamy. Karierę zaczynał od małych agencji. Obecnie jest właścicielem i założycielem cenionej agencji Group One.

Bogumiłę Wander łączyła z synem szczególna więź. W jednym z wywiadów przyznała, że przez wzgląd na niego wzbraniała się przed odejściem od męża. Bała się, że w ten sposób skrzywdzi ukochanego jedynaka. Gdy poznała Krzysztofa Baranowskiego obawiała się o ich relacje.

"Nie był całkiem dorosły. Ale był już dojrzały. Może wyczuwał coś, może nie. Nie będę za niego odpowiadać, musiałabym go zapytać. Ale nie wracamy do tego ani myślą, ani rozmową, to w ogóle nie ma znaczenia. Jak do mnie dzwoni – przecież stary chłop – to pierwsze słowa to jest: 'Mamcia?'. I bardzo szanuje Krzysia. Lubi go. Jak się spotykamy rodzinnie, to sobie z Krzysztofem normalnie gadają. Przecież ludzie zmieniają czasem życie" - przyznała po latach w rozmowie z Wirtualną Polską.

Tak wygląda syn Bogumiły Wander