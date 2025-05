Sławomir Wałęsa był jednym z ośmiorga dzieci Danuty i Lecha Wałęsów. Choć nie angażował się w życie publiczne tak jak jego ojciec, przez lata nie znikał z nagłówków - głównie za sprawą swoich problemów osobistych. Już w młodym wieku zaczęły pojawiać się trudności z alkoholem, które z czasem przerodziły się w poważne uzależnienie.

Sławomir w wielu wywiadach sam przyznawał, że alkohol był dla niego sposobem na pokonanie nieśmiałości – po kilku kieliszkach czuł się bardziej towarzyski. Niestety, z czasem nałóg przejął kontrolę nad jego życiem. Uzależnienie nie pomogło mu jednak w zbudowaniu rodziny. Był dwukrotnie żonaty, doczekał się czwórki dzieci, jednak każda relacja rozpadała się właśnie z powodu jego problemów.

Zobacz też: Mariusz Szczygieł ujawnił listę. Tylko cztery nazwiska, w tym Wałęsa!

Rodzina nie raz podejmowała próby ratowania Sławomira Wałęsy. Z inicjatywy bliskich, sąd nakazał jego przymusowe leczenie odwykowe. Mężczyzna jednak nie krył, że nie zamierza się poddawać terapii, jeśli sam tego nie chce. Po jednym z przewiezień do szpitala w Świeciu po prostu opuścił placówkę i wrócił do domu. Uważał, że w Polsce brakuje skutecznych metod leczenia uzależnionych na siłę.

Niebiescy przewieźli mnie do Świecia. Zostawili mnie u pielęgniarek. Zamknęły się drzwi. Panie nie wiedziały, co mają ze mną zrobić, bo dałem dzidę. One nie miały prawa mnie zatrzymać. Ja sobie wyszedłem z tego oddziału, zjadłem coś i wróciłem do Torunia. Jak nie będę chciał pójść na odwyk, to nie pójdę - mówił w rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu".