Mariusz Szczygieł ujawnił listę. Tylko cztery nazwiska, w tym Wałęsa!

Mariusz Szczygieł kariera i coming out

Mariusz Szczygieł wielką karierę telewizyjną robił przede wszystkim w latach 90. Starsi widzowie pamiętają go przede wszystkim z kontrowersyjnego jak na owe czasy talk-show "Na każdy temat" emitowanego w telewizji Polsat w latach 1995 - 2001. Ostatnio o dziennikarzu głośno było z powodu jego coming outu. Mariusz Szczygieł w swojej książce "Fakty muszą zatańczyć" ujawnił, że jest osobą homoseksualną. Zdradził też, że miał problemy z opowiadaniem w mediach o swojej orientacji psychoseksualnej.

Prywatnie nie mam z tym żadnego problemu, ale wypowiadanie się na ten temat na przykład w mediach nie wchodzi w grę

- stwierdził słynny prezenter. Po swoim wyznaniu bywał atakowany przez hejterów, z którymi czasem wdawał się w polemikę. W jednej z dyskusji Mariusz Szczygieł wyznał też, że nie ma męża. Życie osobiste nie jest jednak czymś, czym dziennikarz epatuje nadmiernie. Chętnie za to opowiada o swojej pracy. A w niej dzieje się bardzo dużo. Niebawem gościem gwiazdora w programie będzie Bogdan Wałęsa, czyli najstarszy syn legendarnego przywódcy "Solidarności".

Bogdan Wałęsa na liście. Mariusz Szczygieł ujawnia

To Bogdan Wałęsa razem z mamą w imieniu ojca odbierał w 1983 roku Pokojową Nagrodę Nobla. Miał wówczas 13 lat. Dziś ma 55 i podobnie jak inne dzieci Lecha Wałęsy stroni od mediów. Uchodzi za człowieka spokojnego. Nie słychać o nim w kontekście jakiś skandali. Jeśli ktoś jest ciekawy, co słychać u Bogdana Wałęsy, wkrótce będzie mógł się o tym przekonać. Mariusz Szczygieł ujawnił, że syn byłego prezydenta RP pojawi się w jego emitowanym w TVP programie "Rozmowy niewygodne". Generalnie na liście znalazły się tylko cztery mocne nazwiska. Poza Bogdanem Wałęsą są to: Małgorzata Ostrowska, Renata Przemyk i Jan Kanty Pawluśkiewicz. Oj, będzie zamieszanie! Emisja tych odcinków zaplanowana jest na kwiecień i maj.

