Po wielkich zmianach politycznych w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej, na początku lat 90. nastąpiła prawdziwa rewolucja w świecie mediów. TVP przybyła potężna konkurencja. 5 grudnia 1992 roku powstał Polsat, a niecałe pięć lat później (3 października 1997 roku) nadawanie rozpoczęła stacja TVN. W latach 90. w telewizji leciało mnóstwo intrygujących programów. Któż z nas nie pamięta takich hitów jak: Idź na całość (gospodarzem był Zygmunt Chajzer), Randka w ciemno (Jacek Kawalec, a potem Tomasz Kammel) czy Śmiechu warte (Tadeusz Drozda). Dziś takich programów już nie ma. Pamiętasz, który telewizyjny hit, w której stacji był nadawany? Wróć do ostatniej dekady XX wieku i rozwiąż QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte.

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Dalej

