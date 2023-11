Nie żyje Sławomira Śliwińska z "Wiadomości" TVP. Była także prowadzącą "Dziennika Telewizyjnego"

Anna Dymna zapytana o botoks przez Kubę Wojewódzkiego! To temat tabu

- Dziś odeszła wspaniała dziennikarka Sławomira Śliwińska 💔💔💔 Możecie nie wiedzieć, jak wyglądała, ale jestem przekonana, ze wielu z was znało jej głos. Przez lata przedstawiała się na końcu mądrych, dogłębnych, do bólu starannych (takich, jakie coraz rzadziej powstają) materiałów o świecie. „Sławomira Śliwińska. Wiadomości”… Dla mnie była jedną z pierwszych nauczycielek w zawodzie, jedną z tych osób, bez których na pewno nie byłabym taką dziennikarką, jaką jestem. Cierpliwa, zawsze poświęcająca tyle czasu, ile było potrzebne… Nie prawiła nieszczerych komplementów, mówiła, gdy było źle, ale zawsze tylko mi. Jej pochwały dodawały skrzydeł. Nie wiem, czy jest ktokolwiek na tym świecie, kto mógłby jej zarzucić niewłaściwe zachowanie. Myślę, ze nie. Sławka była tak po prostu dobrym, szlachetnym człowiekiem. Takim, jakich powinniśmy stawiać na piedestałach.Odeszła dziś w nocy. Po walce z choroba. Za wcześnie. Sławciu, zawsze będziesz w moim sercu. Do zobaczenia! Kondolencje dla jej córki Sary, syna Alana, dla jej wnuków i Mamy… 💔💔💔 - napisała Arleta Bojke (39 l.) na Facebooku.