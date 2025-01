Twarz Małgorzaty Rozenek-Majdan ewoluuje! Ekspertka oceniła, co się zmieniło

Francisco San Martin na świat przyszedł 27 sierpnia 1985 roku w Hiszpanii. San Martin rozpoczął swoją karierę aktorską w dziecięcych produkcjach teatralnych, mieszkając jeszcze w Montanie. Jako nastolatek wrócił do Madrytu, gdzie pracował jako model. To właśnie wtedy zaczął uczęszczać na zajęcia aktorskie. Występował w produkcjach teatralnych, telewizyjnych oraz filmowych w Hiszpanii.

Popularność i uznanie fanów młody aktor zdobył dzięki produkcji "Dni naszego życia". To właśnie w tym serialu przez 59 odcinków wcielał się w postać charyzmatycznego złodzieja, który przybywa do miasta Salem. Po zakończeniu udziału w produkcji gwiazdor kontynuował karierę. Mężczyzna pojawił się "Modzie na sukces" (zagrał Mateo w 16 odcinkach) oraz "Jane the Virgin" (w tej roli wystąpił w 7 epizodach).

Śmierć Francisco San Martin wywołała falę poruszenia w mediach społecznościowych. Aktorka Camila Banus, która grała razem z nim w serialu "Dni naszego życia", wyraziła swój głęboki żal na mediach społecznościowych. Swojego kolegę z planu wspomniała w ciepłych słowach. Gwiazda dodała również, że żałuje, iż nie współpracowała z nim przy większej ilości produkcji. Niestety nie będzie im już to dane.

Pepe, cóż mogę powiedzieć, poza tym, że cię kocham i byś spoczywał w pokoju, przyjacielu. Kocham cię bardzo, bardzo, bardzo; Gdybym mogła tylko mówić ci to częściej - czytamy we wpisie popularnej aktork Camili Banus.

Jakby tego było mało, biuro koronera Los Angeles poinformowało, że do śmierci 39-letniego aktora doszło wskutek powieszenia.

