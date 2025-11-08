W wieku 74 lat zmarł Andrzej Świetlik, wybitny polski fotograf gwiazd, współzałożyciel grupy Łódź Kaliska.

Artysta, absolwent ASP, fotografował największe osobistości polskiej kultury, a jego prace zdobiły okładki płyt.

Poznaj historię Andrzeja Świetlika i dowiedz się, za co został uhonorowany Nagrodą ZAiKS-u oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Złotowa.

Nie żyje Andrzej Świetlik. Wybitny polski fotograf gwiazd miał 74 lata

Informacja o śmierci Andrzeja Świetlika pojawiła się w mediach społecznościowych w sobotę, 8 listopada. Opublikował ją Marek Janiak na profilu grupy artystycznej Łódź Kaliska, którą współtworzył ze zmarłym fotografem od 1979 roku.

Andrzej Świetlik mój najukochańszy przyjaciel nie żyje! Dzięki niemu powstało bardzo wiele pięknych rzeczy. Bez niego wszystko będzie gorsze

- napisał w mediach społecznościowych Marek Janiak. Pod postem na Facebooku pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Tak bardzo żal", "Trudno uwierzyć, wielki smutek", "Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze" - czytamy.

Kim był Andrzej Świetlik?

Andrzej Świetlik urodził się w 1951 roku w Złotowie. Był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zdobył także dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików. W 1979 roku razem z Andrzejem Kwietniewskim, Adamem Rzepeckim, Markiem Janiakiem oraz Andrzejem Wielogórskim założył awangardowo-anarchistyczną grupę artystyczną Łódź Kaliska. Przed jego obiektywem stawały znane polskie osobistości, m.in. Kora, Stanisław Sojka, Marek Grechuta, Ryszard Kapuściński, Jacek Kuroń, Zbigniew Religa, Grzegorz Ciechowski i Czesław Niemen. Fotografie Andrzeja Świetlika pojawiały się także na okładkach płyt Justyny Steczkowskiej, Republiki oraz Edyty Geppert.

Może była nieco bardziej zdecydowana. Od razu odrzucała propozycje, z którymi się nie identyfikowała. Dużo sama proponowała. (...) To były bardzo ciekawe chwile

- tak fotograf mówił o współpracy z Korą w rozmowie z "Digital Camera".

W 2020 roku otrzymał nagrodę ZAiKS-u w dziedzinie sztuk wizualnych. W 2025 roku Świetlikowi został przyznany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Złotowa.