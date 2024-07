Sam Mowry nie żyje. Kariera mężczyzny trwała ponad 40 lat. Sam debiutował w 1988 roku - to właśnie wtedy podłożył głos do gry zatytułowanej "Grandpa's Magical Toys". Popularność i uznanie fanów zyskał dzięki pracy w dubbingu. Artysta podkładał głos pod popularne gry - Amnesia: Mroczny obłęd, Rhaasta z League of Legends, czy aż siedem ról głosowych w grze Dota 2.

Nie żyje Sam Mowry. Odszedł w wieku 64 lat

O śmierci artysty poinformowała żona Sama Mowry Cindy McGean. Udostępniła ona w mediach społecznościowych smutne informacje. Mężczyzna w dniu swojej śmierci miał przejść operację. Wszystko przez krzepnięcie krwi w tętnicach. Niestety plany lekarzy zostały nieco pokrzyżowane. Sam miał nagły atak oraz zatrzymanie akcji serca, co spowodowało zgon. Miał tylko 64 lata.

Sam Mowry miał wielu wiernych fanów, którzy po jego śmierci postanowili oddać mu hołd w sieci. W serwisie "X" pojawiło się sporo ciepłych słów kierowanych w kierunku mężczyzny. Firma, z którą przez lata współpracował, również dodała przejmujący post w sieci.

"Z przykrością dowiadujemy się, że Sam Mowry, głos Rhaasta, zmarł w ten weekend. Sam był wyznacznikiem głosu i charakteru tej postaci. Praca z nim była zaszczytem, ​​a on na zawsze pozostanie częścią Runeterry" – napisali w mediach społecznościowych producenci popularnej gry.

Sam podłożył głos pod wiele gier. Oto niektóre z nich - 9 Monkeys of Shaolin, Mage's Initiation: Reign of the Elements, Phantom Doctrine, Doorways, Ghost Pirates of Vooju Island, Drakensang: The Dark Eye, SpellForce 2: Czas mrocznych wojen, Gauntlet: Seven Sorrows czy Sly Raccoon 2.

