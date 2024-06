Nie żyje znany aktor. Zagrał w wielkich hitach

Martin Mull karierę zawodową zaczynał w latach 70. jako gitarzysta oraz komik w klubach znajdujących się w Hollywood. Na swoim koncie miał sporo ról filmowych, a także telewizyjnych, między innymi w serialach "Fernwood Tonight", "Figurantka" produkcji HBO czy w komedii "Trop", w której partnerował innemu znanemu aktorowi - Michaelowi Keatonowi.

Martin Mull nie żyje

O śmierci wybitnego artysty w mediach społecznościowych poinformowała jego córka. Kobieta wyjawiła, że jej ojciec zawsze był zabawny, oraz że wiele osób będzie za nim tęsknić.

"Zawsze był zabawny. (...) Za moim tatą będą tęsknić żona i córka, przyjaciele, współpracownicy, artyści, komicy i muzycy oraz - co jest oznaką, że był naprawdę wyjątkowym człowiekiem - wiele, wiele psów" - napisała Maggie Mull.

Martin Mull życie prywatne

Martin Mull urodził się w Chicago, był synem Betty Mull, aktorki i reżyserki, oraz Harolda Mulla, inżyniera. Gdy miał dwa lata, przeniósł się z rodziną do North Ridgeville w stanie Ohio. Wszyscy mieszkali tam do jego 15. roku życia, wtedy przenieśli się do New Canaan w Connecticut. To własnie tam Martin Mull uczęszczał do szkoły średniej New Canaan High School. Po jej ukończeniu zaczął studiować malarstwo, które w 1965 roku ukończył. Uzyskał tytuł licencjata sztuk pięknych, z kolei w 1967 roku zdobył tytuł magistra sztuk pięknych z malarstwa.

Martin Mull był dwukrotnie rozwiedziony - był żonaty z piosenkarką Wendy Haas. Mają córkę Maggie, która od 2021 roku jest współproducentką wykonawczą "Family Guy". W wywiadzie dla The Green Room z Paulem Provenzą w 2010 roku Mull przedstawił się jako agnostyk.

Mull zmarł w swoim domu w Los Angeles 27 czerwca 2024 roku "po długiej walce z chorobą". W mediach nie pojawiła się jednak informacja dotycząca jaka to była choroba.

