Nie żyje żona Wiesława Gołasa. Maria Krawczyk-Gołas zostanie pochowana obok męża na Powązkach

Maria Krawczyk-Gołas zmarła 17 stycznia b.r. Miała 88 lat. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę, 24 stycznia. Rozpoczęcie uroczystości zaplanowano na godzinę 10 w kościele pw. św. Boromeusza na warszawskich Powązkach. Po mszy żałobnej ciało zostanie złożone do grobu na Starych Powązkach.

Maria i Wiesław Gołasowie wykupili kwaterę jeszcze za życia aktora. Nie chciał on bowiem spocząć w Alei Zasłużonych. Wraz z małżonką wybrał spokojniejszą część cmentarza. Pani Maria, po śmierci męża, była stała bywalczynią warszawskiej nekropolii. Co prawda brakowało jej już sił, by samodzielnie zajmować się nagrobkiem, wynajęła więc do tego specjalistyczną firmę, ale niemal w każdy weekend odwiedzała grób męża, by pobyć z nim chwilę, zapalić światło, złożyć kwiaty. - Trudno jest mi nawet rozmawiać o tym. Ciężko mi bez niego – mówiła nam w rok po śmierci męża.

Wiesław Gołas zmarł we wrześniu 2021 r., tuz po swoich 90. urodzinach. Zmarł w wyniku udaru, ale już wcześniej chorował i miał problemy z chodzeniem. Żona opiekowała się aktorem pod koniec jego życia, czuwała przy nim do ostatnich chwil. Teraz spocznie obok niego. Już zawsze będą razem.