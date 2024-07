Małgorzata Kożuchowska przez wiele osób uznawana jest za ikonę stylu. Zawsze wie, jak dobrze się ubrać i praktycznie w każdej stylizacji prezentuje się nienagannie. Tym bardziej modowe wyznanie aktorki, które zamieściła ostatnio w mediach społecznościowych, może niektórych zaskoczyć. Okazuje się bowiem, że Kożuchowska zakochana jest w... ciężkich buciorach! Właśnie wrzuciła zdjęcie, na którym rozwalona na kanapie uśmiecha się do obiektywu. Na stole - "motorowe buty". Niedługo później Kożuchowska zamieściła także wakacyjną fotkę z jeżyną między zębami. Fani zachodzą w głowę, o co w tym wszystkim chodzi, a aktorka pośpieszyła z odpowiedzią. - Upał zelżał i wjechał bucior. Przyznaję, że od wczesnej młodości mam zamiłowanie do takich zestawień: goła noga i ciężki but, kiedyś to były Martensy, potem oficerki, a teraz takie motorowe wynalazłam. Lubicie czy gardzicie? - zapytała swoich obserwujących na Instagramie.

Niebywałe, co wyprawia Małgorzata Kożuchowska. Ciężkie buciory na stole i jeżyna między zębami

W komentarzach pod zdjęciami Kożuchowskiej rozgorzała wielka dyskusja. Wśród dziesiątek wpisów, w których fani rozpływają się nad urodą aktorki i jej wyczuciem stylu, pojawiają się także te nieco bardziej sceptyczne, jeśli chodzi o ocenę butów, które Kożuchowska z taką radością nam zaprezentowała.

- Stylówka fajna, ale w 40 stopniach to nie wiem, jak to ogarnąć. (...) Fajnie to wygląda, jednak ja pogardzę. (...) Będę szczera: w taki upał zdecydowanie nie, nie wiem, może się nie znam, ale bym nie założyła - komentują fanki.

Małgorzata Kożuchowska z przymrużeniem oka przyjmuje te głosy, żartując i odpowiadając ludziom. - U nas zdecydowanie chłodniej - pisze aktorka. Pod innym wpisem zamieściła sporo rozbawionych minek. Podoba Wam się jej stylówka i "luźne podejście do tematu"? Zobaczcie poniżej i dajcie znać.

