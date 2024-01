Niepokojące informacje o Michale Rachoniu! Ekspert bije na alarm. "Bardzo się męczy"

Michał Rachoń to jeden z najbardziej znanych dziennikarzy telewizyjnych. Rachoń w TVP prowadził programy publicystyczne na antenie TVP Info. Prowadził także poranne pasmo w TVP Info i program "Jedziemy", w którym komentowane są aktualne wydarzenia polityczne i społeczne. Był też jednym z gospodarzy programu "Minęła 20" oraz "Woronicza 17", który jest emitowany na antenie TVP Info w niedziele. Do telewizji publicznej Michał Rachoń trafił w 2016 roku, dziennikarz przeszedł do niej z TV Republiki. Po rewolucji w TVP, znowu wrócił do Republiki. Ekspert ocenił mowę ciała dziennikarza. Jest kilka niepokojących sygnałów!

Michał Rachoń nie przypomina siebie w TV Republika? Ekspert ocenia

Maurycy Seweryn, ekspert od mowy ciała, w rozmowie z Plejadą zauważa, że odkąd Michał Rachoń przeszedł do TV Republika, "wyraźnie osłabł". Jak zauważył, Michał Rachoń w nowej stacji nie jest tak pewny siebie, jak w TVP

- W TVP Info redaktor Rachoń był pewny siebie, dzisiaj jego postawę charakteryzuje niepewność, wyraźnie osłabł. Wystarczy spojrzeć na ułożenie ramion, mimikę, gestykulację czy wszechobecne zniechęcenie. W TV Republika wypada znacznie słabiej niż w TVP - mówił "Plejadzie", Maurycy Seweryn.

Ekspert zwrócił uwagę również na... ruch gałek ocznych dziennikarza.

- Widzowie mogą zaobserwować ruchy gałek ocznych, co w TVP Info nie miało miejsca. Tam tekst, który odczytywał z promptera, był dostosowany bezpośrednio pod niego jeśli chodzi o wielkość czcionki czy szybkość przewijania. W TV Republika Michał Rachoń niewątpliwie bardzo się męczy - dodał.

