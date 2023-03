Jan Englert i Barbara Sołtysik to para, która rozstała się wiele lat temu. Niegdyś łączyła ich jednak szczególna więź, a Sołtysik była pierwszą żoną Englerta. Małżeństwo rozpadło się dokładnie w 1994 roku, po 33 latach wspólnego pożycia. Teraz okazuje się, że drogi Sołysik i Englerta znowu się przecinają, niestety okoliczności są smutne. Chodzi o stan zdrowia byłej żony aktora, która wprawia fanów w niepokój. Jak informowaliśmy jakiś czas temu na łamach "Super Expressu", Sołtysik trafiła do ośrodka specjalistycznego, gdzie otoczono ją fachową opieką. Teraz "Rewia" ujawnia szczegółowe okoliczności sprawy. To, co zrobił Englert, gdy dowiedział się o stanie zdrowia byłej żony, powala. Do sprawy włączyła się nawet jego obecna żona, aktorka Beata Ścibakówna.

Niepokojące wieści o stanie zdrowia byłej żony Englerta. To, co zrobił aktor, powala!

Barbara Sołtysik podupadła na zdrowiu, zmaga się z zanikami pamięci, a choroba - jak podaje "Rewia" - zaczęła postępować. Bliscy kobiety często ją odwiedzają, ale córka Kasia mieszka za granicą, w Portugalii. Mimo tego, często odwiedza mamę. Na miejscu są też druga córka Małgorzata i syn Tomasz. Jan Englert zareagował błyskawicznie na to, co się dzieje.

- Przyjeżdża i przywozi to, co pani Basia lubi najbardziej - przekazała "Rewii" osoba pracująca w ośrodku. Dalej gazeta podaje, że Englert bez wahania zaczął troszczyć się o byłą żonę i może też liczyć na pomoc swojej obecnej partnerki, Beaty Ścibakówny. - Fantastycznie to wszystko zorganizowali i są bardzo zaangażowani - podaje "Rewia".

Barbara Sołtysik była niegdyś bardzo popularną aktorką. Jej kariera zwolniła, gdy urodziły się dzieci: Katarzyna, Małgorzata i Tomasz. Plany na późniejsze życie, w tym podróże, które pokochała, pokrzyżowała choroba. "Szczęśliwie są przy niej bliscy, a Jan Englert robi wszystko, żeby Barbarze Sołtysik niczego nie brakowało", podaje "Rewia".

Fani życzą aktorce jak najwięcej zdrowia.

