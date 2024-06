Zachwycająco naturalna Iza Krzan w kusym bikini. Te trójkąciki i sznureczki wydziergała jej mama

Izabella Krzan przez kilka lat była jedną z największych gwiazd TVP. Prezenterka sprawdzała się w różnych formatach - od "Koła fortuny" przez "Pytanie na śniadanie" po "Kamper Polska". Wraz z Aleksandrem Sikorą prowadziła również podcastu "Bądźmy razem. TVP". Kiedy po rewolucji w TVP straciła pracę, stęsknieni fani mogli ja oglądać na "Kanale Zero" oraz na Instagramie, gdzie jest bardzo aktywna. Nawet z wakacyjnego wypoczynku chętnie się z nimi łączyła i dzieliła co ciekawszymi kadrami. Kiedy pokazała zdjęcie w bikini od mamy, pod postem zawrzało.

Izabela Krzan niemal nie osłonięta. Jej kostium mama zrobiła na szydełku

Bikini, które prezenterka włożyła w Dzień Dziecka, zwróciło uwagę niejednego fana. Sama Iza przyznała, że kostium ma dla niej znaczenie sentymentalne, bo dostała go od mamy. Co więcej, jej rodzicielka sama wydziergała ten skąpy fatałaszek na szydełku. "Ostatnie dwa dni wakacji, przeznaczamy na totalny relaks. Ps. A ja na Dzień Dziecka dostałam od Mamy strój kąpielowy - własnorecznie przez Nią wyszydełkowany". Internauci natychmiast zwrócili uwagę, że do kąpieli to bikini może nie za bardzo się nadaje, ale do plażowania z pewnością. Poza tym byli zachwyceni możliwością podziwiania Izabelli Krzan w pełnej krasie. A trzeba przyznać, że w tej naturalnej odsłonie, bez makijażu, stylizacji i... ubrań wyglądała obłędnie. Jak najlepsza reklama rąk matki natury. "Ciało bogini miłości " - czytamy pod postem.