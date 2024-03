Niesamowite, ile schudła Katarzyna Dowbor! Jak ona to zrobiła?! Ikona TVP kończy 65 lat

likp 8:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Katarzyna Dowbor 7 marca kończy 65 lat. 2024 rok zaczął się dla niej bardzo udanie. Po 11 latach przerwy wróciła do swojego zawodowego "domu", czyli do TVP i została jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie". Mało kto wie, że w międzyczasie słynna prezenterka straciła bardzo dużo kilogramów. Niesamowite, ile schudła Katarzyna Dowbor! Ikona TVP jest nie do poznania. Jak ona to zrobiła? Prezenterka ujawniła swój sekret.