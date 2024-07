Julia Wróblewska była gwiazdą "M jak miłość", potem trafiła do ośrodka terapeutycznego

Julia Wróblewska do dziś pamiętana jest przez widzów "M jak miłość" jako mały słodki aniołek. Jej niezwykła kariera aktorska zaczęła się jednak od filmu "Tylko mnie kochaj", gdzie zagrała Michalinę. Zanim Julia Wróblewska trafiła do najpopularniejszego serialu TVP, zaliczyła też role w "Magdzie M." i "Rodzinie zastępczej". Kariera dziewczynki rozwijała się w zawrotnym tempie. Potem jednak niespodziewanie zahamowała. Aktorka miała problemy zdrowotne. Niemal trzy lata temu ujawniła, że zdiagnozowano u niej zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego, leczone psychoterapią i farmakoterapią. Julia Wróblewska trafiła do ośrodka terapeutycznego. W maju 2022 roku była gwiazda "M jak miłość" przekazała fanom, że już wróciła do domu. - Czuję wiele zmian, wiele do mnie dotarło (...) dowiedziałam się o sobie wiele rzeczy, tych dobrych i tych bolesnych, których wcześniej nie chciałam widzieć. Zrobiłam tyle, ile mogłam w tak krótkim czasie, ale widzę też, że zmiany są kruche i mam zamiar kontynuować terapię. Czuję się dużo lepiej. Mam więcej odwagi, by dbać o siebie i stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zmieniła się też moja diagnoza, co obróciło moje myślenie do góry nogami, ale ją akceptuję - napisała na Instagramie aktorka.

Tak zmieniła się Julia Wróblewska. "Przecudna jesteś"

Po wyjściu z ośrodka Julia Wróblewska zupełnie zmieniła branżę. Gwiazda "M jak miłość" zatrudniła się jako kelnerka. Powróciła jednak też do mediów społecznościowych. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia. Widać na nich jak słodka Zosia z "M jak miłość" wydoroślała. W marcu Julia Wróblewska rozgrzała internet zdjęciem z jacuzzi. Stwierdziła wówczas, ze mogłaby w nim siedzieć "godzinami". Teraz z kolei aktorka wskoczyła w kostium kąpielowy i pływała łódką. Zupełnie już nie przypomina małej słodkiej Zosi z "M jak miłość". "Julia przepięknie wyglądasz", "Przecudna jesteś", "Przepiękna" - zachwycali się użytkownicy Instagrama. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Julia Wróblewska. Pokazujemy zarówno bardzo stare fotki, jak i te nowe.

Sonda Lubisz Julię Wróblewską? Tak Nie Nie znam