Piękna gwiazda filmów i seriali niemal od zawsze wymykała się wszelkim ramom i konwencjom. Anna Mucha w tym roku postanowiła nie brać udziału w świątecznej gorączce przygotowań suto zastawionego stołu i poszukiwaniu nie wiadomo jakich prezentów. Aktorka spakowała walizki i wraz z rodziną na Boże Narodzenie wyjechała z Polski. Teraz swoim boskim ciałem kusi na tropikalnych plażach w Miami. Artystka postanowiła jednak złożyć, jak na nią przystało - oryginalne życzenia swoim obserwatorom. „Tradycyjnie: wspaniałości, obfitości i wzajemnie” – napisała na swoim Instagramie, załączając seksowną fotkę, na której pozuje bez stanika, a jej krągłe piersi lekko przysłaniają jej dłonie.

Fani zachwyceni półnagą Anną Muchą!

Zdjęcie najwyraźniej przypadło do gustu fanom, gdyż roi się pod nim od pozytywnych, ale też zabawnych, nawiązujących do kadru komentarzy „Ręce do góry” – piszą zachwyceni panowie, „Ładne bombki na święta” – dodał inny obserwator, „Tak trzeba żyć… Nigdy się nie zmieniaj, potrzebujemy przebojowych i odważnych kobiet” – to inny wpis. Większość komentujących życzy Ani po prostu „Wesołych Świąt”.

Okazuje się, że to chyba ulubiona poza aktorki do wakacyjnych zdjęć. Anna Mucha już kiedyś zamieściła podobne ujęcie.

Również młoda aktorka Justyna Zielska (20 l.), znana z serialu "Pierwsza miłość", postanowiła pokazać się w seksownej odsłonie na święta. Życzyła swoim fanom Wesołych Świąt ubrana w czerwoną sukienkę z bardzo głębokim dekoltem.

Im starsza, tym piękniejsza. Anna Mucha kiedyś i dziś Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.