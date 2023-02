Niewiarygodne, co Urbańska powiedziała o Górniak! "Czułam od niej..."

Już 26 lutego dowiemy się, kto zostanie polskim reprezentantem podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Nie da się ukryć, że w sieci wrze, a internauci mają już swojego ulubieńca - młodego artystę o pseudonimie Jann i jego utwór "Gladiator". Wszystko jednak może się zdarzyć, a nadzieję na majowy wylot do Anglii ma m.in. Natasza Urbańska, która wystartuje w preselekcjach z piosenką "Lift u up". Podczas jednego z ostatnich wywiadów zgodziła się powiedzieć, co myśli o jurorach, których głosy będą stanowiły 50 proc. wszystkich (druga połowa to głosy oddane przez widzów za pomocą sms-ów).

Niewiarygodne, co Natasza Urbańska powiedziała o Edycie Górniak! "Czułam od niej..."

Podczas tegorocznych preselekcji artystów startujących w krajowym konkursie oceniać będą m.in. Michał Szpak oraz Edyta Górniak. Natasza Urbańska wyznała w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post, że do tej pory z wielkim podziwem ogląda występ pierwszego z artystów, kiedy śpiewał na Eurowizji w 2016 roku. Jaki ma stosunek do diwy?

- Spotkałam się z Edytą przy moim pierwszym show, „Jak oni śpiewają?”. Wtedy czułam od niej ogromne wsparcie. Jeszcze wtedy byłam taka raczkująca, a mimo to Edyta miała dla mnie serce. Bardzo się do mnie przekonała. Z każdym kolejnym odcinkiem widziałam, że trzyma za mnie kciuki i w ogóle bardzo przejmowała się finałem. Tak więc jestem bardzo wdzięczna za to, że tak emocjonalnie do tego podchodziła. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże - stwierdziła.

Gwiazda Studia Buffo nie mogła nachwalić się Edyty Górniak, nazywając ją międzynarodową gwiazdą.

- To artystka o niebywałym talencie i niesamowitej urodzie. Te dwa faktory jak się nagle spotykają – mamy Edytę, która jest gwiazdą na międzynarodowym pułapie. Myślę, że ona usiądzie, popatrzy i będzie wszystko wiedziała. Jestem troszkę zestresowana, bo to jednak jest autorytet, ale z taką wielką sympatią - dodała, jednocześnie przyznając, że śpiewanie przed diwą jednocześnie ją mobilizuje, jak i stresuje.

Jak myślicie, Edyta Górniak zagłosuje na Nataszę Urbańską? Odpowiedź już w niedzielę, 26 lutego, na antenie telewizyjnej jedynki.