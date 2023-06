Niewiarygodne, jak małżeństwo z Małgorzatą Rozenek zmieniło Radka Majdana. "Kiedyś była "łycha" na stole, a dziś woda mineralna..."

Radosław Majdan został ojcem w 2020 roku. Henryk przyszedł na świat trzy lata temu, ale były bramkarz już wcześniej sprawdzał się w roli taty. Od prawie 10 lat były piłkarz uczestniczy w wychowywaniu synów Małgorzaty Rozenek z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. W ostatnim wywiadzie zdobył się na szczere wyznanie, opowiedział jak bardzo jego życie odmieniło założenie rodziny z gwiazdą TVN.

Tak zmienił się Radosław Majdan! Kiedyś sporo imprezował, dziś jest przykładnym tatą

W rozmowie z Katarzyną Gargol w ramach serii "Po macoszemu" opowiedział o tym, jak wielką metamorfozę przeszedł, wstępując w małżeństwo z Małgorzatą Rozenek. Podczas wywiadu przytoczył sytuację z placu zabaw, kiedy razem z żoną spędzali czas z dziećmi.

- Przyszliśmy kiedyś z Małgosią do galerii do takiego placu zabaw. No, i chłopcy tam siedzą, a my sobie pijemy wodę gazowaną i ja mówię do Małgosi: Zobacz, jak się życie zmienia. Kiedyś była "łycha" na stole, impreza, a dziś chłopiec w "grzybku", tutaj samochód, woda mineralna - wyznał Majdan.

Radosław Majdan zdradził też, że od kiedy został tatą bardzo rzadko pije alkohol. Robi to tylko pod jednym warunkiem

- Jeżeli śpi z nami nasz syn, ja nigdy nie wracam do domu, żeby było czuć ode mnie alkohol. Zrezygnowałem z imprez. Chyba że Henio śpi u naszej niani, bo czasami robimy sobie takie soboty, gdy musimy gdzieś wyjść, to wtedy możemy posiedzieć dłużej, wypić drinka. Natomiast nigdy, kiedy śpi z nami nasz syn, a śpi z nami cały czas, nie pozwalam sobie na to - podsumował.

