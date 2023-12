Niewiarygodne, jaką furę Artur Barciś kupił żonie! Aż skomentowała Magdalena Zawadzka

Okradziona Hanna Lis będzie walczyć z lombardem do upadłego! Mamy komentarz dziennikarki

Artur Barciś żona. "Zakochałem się w sekundę"

Artur Barciś swoją przyszłą żonę Beatę poznał w pracy na planie serialu "Pan na Żuławach". Kobieta była tam asystentką montażystki. Gdy aktor ją zobaczył, trafiła w niego strzała Amora. - Zatrzymaliśmy się na parkingu. Wyszedłem wcześniej i zobaczyłem, jak Beata schodzi po schodach autokaru. Olśniło mnie. Zakochałem się w sekundę - wspominał Artur Barciś w rozmowie z "Vivą". Trzy lata później byli już małżeństwem. W 1989 roku na świat przyszedł ich syn Franciszek. Gwiazdor seriali "Ranczo" i "Miodowe lata" cały czas pielęgnuje miłość do małżonki. - Wiem, że dla Beaty to ważne, więc i dla mnie jest prawdziwą przyjemnością wrócić do domu z kwiatami - wyznał Artur Barciś w wywiadzie dla serwisu poradnia.pl. Czasem aktor decyduje się sprawić żonie droższe prezenty. Tym razem zdobył się na wspaniały gest, który doceniła nawet Magdalena Zawadzka, znakomita aktorka i żona Gustawa Holoubka. Artur Barciś kupił żonie wypasiony samochód. Niewiarygodne, na jaką furę się zdecydował.

Pod artykułem prezentujemy zdjęcia Artura Barcisia z żoną Beatą

Artur Barciś kupił żonie czerwone audi. Magdalena Zawadzka komentuje gest aktora

Gwiazdor seriali "Ranczo" i "Miodowe lata" kupił żonie czerwone audi. - Kupiłem żonie fajne autko. Nie na Gwiazdkę. Z miłości - napisał na Facebooku Artur Barciś. Jego gest zrobił wrażenie nie tylko na zwykłych internautach, lecz także na samej Magdalenie Zawadzkiej, która od kilkudziesięciu lat porusza się w tzw. wielkim świecie. - Dla żony najlepsze życzenia, a dla ciebie serdeczności za hojny prezent! - napisała aktorka, dodając wymowne serduszko. - Dziękuję Madziu - odpisał Artur Barciś. No to teraz czas na pierwszą przejażdżkę! Może małżonkowie zabiorą Magdalenę Zawadzką?