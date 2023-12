Polska gwiazda schudła 100 kilogramów! To nie jest żart. Chodzi o Kasię Guzik, którą na Instagramie obserwuje ponad 160 tys. osób. Kobieta przez lata zmagała się z otyłością, co utrudniało jej życie i narażało na okrutne komentarze. W końcu powiedziała dość! - To nie był Nowy Rok ani pierwszy dzień miesiąca. To nawet nie był poniedziałek. Zwyczajny dzień w środku tygodnia, w którymś z kolei miesiącu. Obudziłam się z myślą, że nie chcę umrzeć przed czterdziestką. Ze łzami w oczach obiecałam sobie, że będę walczyć. To był rok 2019 - wyznała w poruszającym wpisie Kasia Guzik. Jak wiadomo, z postanowieniami bywa różnie - dziś są, jutro ich nie ma. Polska gwiazda internetu była jednak mocno zdeterminowana i po dwóch latach udało jej się schudnąć 85 kilogramów. Inni by spoczęli na laurach, ale nie Kasia Guzik. W końcu udało jej się zrzucić łącznie 100 kg! - Oficjalnie. 3,5 roku. 100 kg lżejsza. Zrobiłam to. Duma. I wzruszenie - napisała w listopadzie 2022 roku. Co ciekawe Kasia Guzik twierdzi, że schudłą 100 kilogramów "bez operacji bariatrycznej, trenera i dietetyka". Niesamowite! W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniła się polska gwiazda internetu.