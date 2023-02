Niewielu wie, jakie wykształcenie mają bracia Mroczek! Nie uwierzycie!

Bracia Mroczek urodzili się i wychowali w Siedlcach (woj. mazowieckie). To właśnie tam już od najmłodszych lat rozwijali swoją pasję do tańca w zespole Caro Dance. Nabyte umiejętności z pewnością przydały się Rafałowi, który w parze z Edytą Herbuś dotarł do półfinału czwartej edycji "Tańca z gwiazdami". Dodatkowo serialowy Paweł Zduński może pochwalić się tym, że w młodości ćwiczył gimnastykę akrobatyczną.

Bracia Mroczkowie mieli 18 lat, gdy wygrali casting do serialu "M jak miłość" i to właśnie wtedy zdobyli ogólnopolską rozpoznawalność. Bliźniacy nie ukrywają, że za zgłoszeniem ich do castingu stała ich mama, która wypełniła formularz i o wszystkim poinformowała ich dopiero po fakcie. Tak zaczęła się aktorska kariera braci Mroczków, którzy nie zamierzali jednak zaprzestać na popularności, którą przyniósł im serial "M jak miłość". Bliźniacy zadbali o to, by mieć solidne, ścisłe wykształcenie.

Żaden z braci Mroczków nie ma wykształcenia aktorskiego. Rafał studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej i ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku budownictwo. Jego brat Marcin również wybrał Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki i został inżynierem budownictwa.

Spodziewaliście się, że wybrali aż tak wymagające kierunki?