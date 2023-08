Nieznana siostra Olafa Lubaszenki. Jej mama grała w odważnych scenach z aktorem "Kogla-mogla"

Olaf Lubaszenko to syn Edwarda Lindy-Lubaszenki i zmarłej w marcu aktorki pochodzenia rosyjskiego, Asji Łamtiuginy (+82 l.). Jego siostra przyrodnia, Beata Chyczewska (38 l.) to aktorka znana z "Leśniczówki", gdzie gra Izabelę Karpowicz, dyrektorkę szkoły. Od roku 2019 występuje także w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Jej mama to Beata Paluch, która może pochwalić się niezwykle odważną rolą w filmie "Sceny dziecięce z życia prowincji" z 1987 roku, gdzie występuje w scenie seksu z Dariuszem Siatkowskim.

Paluch nawiązała romans z Edwardem Linde-Lubaszenką w latach 80.. Ona była studentką Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie, a on był tam profesorem. Miał za sobą trzy nieudane małżeństwa. Ostatnie zakończyło się bo był między nimi konflikt serologiczny. - Po kolejnym poronieniu zaproponowałem, żeby znalazła sobie kogoś innego, kto będzie miał odpowiednią grupę krwi - opowiadał Linde-Lubaszenko.

Beata Paluch została jego czwartą żoną. - To ona mnie poderwała. Miałem taki zwyczaj, że poza zajęciami przeprowadzałem indywidualne rozmowy ze wszystkimi studentami. Nie wiem już, co się zdarzyło, ale ją jakoś niechcący pominąłem. Przyszła do mnie z awanturą. No i się z nią spotkałem raz, drugi... W ten sposób zostaliśmy parą, a potem małżeństwem, którego owocem jest nasza córka, też Beata - wspominał w "Gazecie Krakowskiej". Po kilku latach małżeństwa, Beata Paluch odeszła do innego mężczyzny.

