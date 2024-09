Nieznane oblicze Zenka Martyniuka. Edyta Folwarska zdecydowała się to upublicznić

Zenon Martyniuk cały czas jest aktywny zawodowo. Nie tylko nagrywa nowe kawałki (ostatnio fani doczekali się jego duetu ze Sławomirem), lecz także niedawno został jurorem w programie Polo TV "Disco Star". Mieliśmy już okazję zobaczyć, jak na planie prezentuje się gwiazdor. Gdy zobaczyliśmy te ujęcia, nie mogliśmy uwierzyć, że Zenek Martyniuk ma 55 lat! Wyglądał jak mężczyzna sporo przed czterdziestką. Wszyscy są ciekawi, jakim jurorem jest lider zespołu Akcent. Trzeba przyznać, że dla tego artysty to rola nietypowa. Ci, którzy obawiali się o to, jak w niej wypadnie, mogą odetchnąć z ulgą. O nieznanym obliczu Zenka Martyniuka zdecydowała się opowiedzieć w rozmowie z Pomponikiem dziennikarka Edyta Folwarska, która jest gospodynią programu "Disco Star". Zdecydowała się ona upublicznić informacje o tym, jak na planie zachowuje się gwiazdor.

Edyta Folwarska jest pod wrażeniem króla polskiego disco-polo. Wyszło na jaw, że Zenek Martyniuk to prawdziwy fachura od jurorowania.

Byłam tak zaskoczona po nagraniach, że nawet podeszłam do Zenka Martyniuka i powiedziałam mu: "Zenek, jestem w szoku, jakim ty świetnym jesteś jurorem"

- wyjawiła dziennikarka, która zwróciła uwagę na wysoki poziom merytoryczny gwiazdora.

Wystarczy, że on usłyszy trzy nutki i już wie, czyja to jest piosenka. A jak usłyszy swoją, to od razu wychodzi na scenę i cały czas śpiewa. Daje takie poczucie luzu uczestników. Zenek był bardzo dobrym jurorem