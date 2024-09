Padliśmy, gdy teraz ujrzeliśmy 55-letniego Zenka Martyniuka. Niezły dziadek!

Zenek Martyniuk jest na topie od 35 lat i nadal nagrywa nowe utwory

Zenon Martyniuk, powszechnie zwany Zenkiem, to prawdziwa legenda muzyki disco polo w Polsce. Zespół Akcent założył już... 35 lat temu. W tym czasie nagrał z grupą niezliczoną ilość przebojów, m.in. "Życie to są chwile", "Moja gwiazda", "Przez twe oczy zielone", "Dziewczyna z klubu disco" czy "Prawdziwa miłość to Ty". W 2024 Zenek Martyniuk cały czas jest numerem jeden dla wielu fanów muzyki chodnikowej w Polsce. Sam piosenkarz zresztą nie odcina kuponów, tylko cały czas nagrywa nowe przeboje. Niedawno nawiązał nawet współpracę ze Sławomirem. Na dodatek karierę muzyczną próbuje robić jego syn - Daniel Martyniuk. Nie jest nawet wykluczone, że panowie stworzą razem jakiś rodzinny duecik.

Daniel ma jeszcze propozycje nagrania innych utworów, więc niewykluczone, że coś razem nagramy

- mówił tajemniczo Zenek Martyniuk w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Obecnie jednak tata Daniela ma na głownie inne sprawy.

Tak wygląda Zenek Martyniuk w wieku 55 lat

Właśnie zobaczyliśmy lidera zespołu Akcent pozującego do sesji zdjęciowej dla programu "Disco Star" w Polo TV. Nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom! To naprawdę 55-letni Zenek Martyniuk! Patrząc na te zdjęcia, wydaje się, że znajduje się na nich trzydziestokilkuletni mężczyzna. A jednak to naprawdę słynny Zenek - ojciec dawno już dorosłego syna i dziadek 5-letniej Laury! Takich dziadków nie spotyka się często. Być może znakomita forma muzyka to efekt zamiłowania do sportu. Okazuje się, że Zenek Martyniuk ma talent nie tylko artystyczny.

W szkole podstawowej i liceum tak samo jak muzykę, kochałem sport. Piłkę nożną, lekkoatletykę... Niewiele brakowało, a po liceum myślałem, by zająć się sportem i iść na AWF. Ale moje serce było bliżej muzyki, dlatego poszedłem w tym kierunku.... Gdybym wybrał sport, nie byłoby grupy Akcent

- wspominał kiedyś Zenon Martyniuk. Chyba dobrze się stało. Choć kto wie, czy słynny piosenkarz nie zostałby medalistą olimpijskim albo czołowym piłkarzem reprezentacji Polski.

