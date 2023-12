Niezwykły bohater programu Anny Dymnej "Spotkajmy się". Kamil przeszedł 8 nieudanych operacji. Lekarze nie dawali mu szans

Niezwykły bohater programu Anny Dymnej "Spotkajmy się"

Kamil Stawiarz był jednym z bohaterów programu Anny Dymnej "Spotkajmy się" w TVP2. W rozmowie z cenioną aktorką opowiedział swoją poruszającą historię. Kamil to 26-latek z Krakowa, którego życie jest dosłownie cudem. Przyszedł na świat jako wcześniak, gdyż okazało się, że jego mama ma guza na przysadce mózgowej. Lekarze najpierw nie dawali mu szans na przeżycie, a potem na normalne funkcjonowanie. 11 miesięcy spędził w szpitalu pod respiratorem. 26-latek od urodzenia cierpi też na mikrocję. To, że chodzi i funkcjonuje, jak sam mówi, to wielka zasługa jego rodziców i lekarzy ze Szpitala Prokocimia w Krakowie z oddziału Intensywnej Terapii. Problemy z artykulacją to jedno z licznych następstw mikrocji, wrodzonego niedorozwoju małżowiny usznej, z którym urodził się Kamil Stawiarz. W swoim życiu przeszedł osiem nieudanych operacji małżowiny usznej, które zostały przeprowadzone w krakowskim szpitalu.

Kamil Stawiarz walczy o zdrowie

Operacje, których było osiem nie tylko nie pomogły, ale i pogorszyły stan Kamila Stawiarza, który w szpitalu został zakażony gronkowcem. To wydarzenie odbiło się na jego psychice. - Boję się o życie, boję się, że umrę, że się nie obudzę... - wyznał Annie Dymnej Kamil Stawiarz, przyznając, że wspomaga się lekami i terapią. - Biorę leki, bez terapii to by się pogłębiało - mówił przed kamerą. Kamil ma takie same marzenia jak jego rówieśnicy - chciałby mieć dziewczynę, założyć rodzinę czy podjąć pracę, ale marzy przede wszystkim o operacji i powrocie do zdrowia. Wiele wskazuje na to, że po latach szukania lekarza, który podejmie się operacji rekonstrukcji ucha 26-latka się spełni. - Aktualnie Szpital i Pan doktor czekają na sprzęt, który zostanie sprowadzony, ale jestem wpisany na listę operacyjną jako pierwszy w kolejce. Mam być pod telefonem, bo gdy sprzęt już będzie, jadę na operację w pierwszej kolejce - cieszył się rozmówca Anny Dymnej.

Odcinek z udziałem Kamila można obejrzeć: https://vod.tvp.pl/informacje-i-publicystyka,205/anna-dymna--spotkajmy-sie-odcinki,277063/odcinek-338,S01E338,870650