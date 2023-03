Nigdy nie zgadniesz, ile rodzeństwa ma Sanah! "Musiałam szybciej jeść"

Skiba ogłosił swój rozwód, a fani nie zostawili na nim suchej nitki. Narzeczona broni go jak lwica

Sanah ma aż sześcioro rodzeństwa! Piosenkarka opowiedziała, jak wyglądało życie w rodzinie wielodzietnej

Sanah to teraz jedna z najbardziej popularnych wokalistek. Jej hity "Szampan", "Ale jazz!" czy "Kolońska i szlugi" potrafią zanucić niemal wszyscy. Jak się okazuje, życie nie zawsze rozpieszczało Zuzannę Irenę Grabowską, bo tak naprawdę nazywa się pochodząca z Warszawy wokalistka. W najnowszym wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" Sanah szczerze opowiedziała o swoim życiu we wczesnej młodości. Sanah ujawniła, że ma bardzo dużo braci i sióstr! "Mam czterech braci i dwie siostry i było nam razem bardzo zabawnie. Ciągle zresztą tak jest. Kochałam to i trochę tęsknię za gwarem w kuchni, kiedy wszyscy hałasowali, śmiali się, cały czas coś się działo. Wciąż jesteśmy bardzo blisko" - wyznała Sanah.

Sanah o swoim dzieciństwie: "Na pewno musiałam szybciej jeść, bo jedzenie bardzo szybko znikało ze stołu"

Jak wychowanie wśród tak licznego rodzeństwo wpłynęło na życie Sanah? Powiedziała szczerze wszystko! "Na pewno musiałam szybciej jeść, bo jedzenie bardzo szybko znikało ze stołu. Każdy z nas jest trochę inny i znalazł swoją własną ścieżkę. Śmieszne, że nikt z mojego rodzeństwa nie kontynuuje już drogi muzycznej. [...] Nauczyłam się dzielić z ludźmi. Nie tylko jedzeniem. Zwracaliśmy uwagę na potrzeby rodzeństwa, żeby nikt nie poczuł się wyobcowany. Bo jak jest tyle osób, to łatwo poczuć się odepchniętym. Musieliśmy myśleć o innych, pomagać sobie" - wyznaje szczerze artystka.

Sonda Masz rodzeństwo? Tak, jest nas dwoje Nie, nie mam rodzeństwa Tak, mam dużą rodzinę. Jest nas troje! Jest nas więcej niż troje!

🚨Sanah na okładce magazynu Wysokie Obcasy Extra."Mam ogromną świadomość tego, że dużo rzeczy w moim życiu się już nie powtórzy." Opowiada o tym, że często towarzyszą jej stres, niepokój i lęk.Dostępny w sprzedaży od jutra! pic.twitter.com/AHkQtxoGzq— Sanah News Polska (@SanahNewsPolska) March 15, 2023

Jak naprawdę nazywa się Cleo, Sanah, Kayah i inni? Pytanie 1 z 12 Cleo tak naprawdę nazywa się... Joanna Celeo Joanna Klepko Jolanta Kiepko Dalej