Nowa stacja zacznie od tego hitu! O północy 10 stycznia 2024 r startuje Eska2. I to jak!

Radio ESKA2 prezentować będzie wyłącznie polską muzykę według autorskiej koncepcji, zbliżonej do formatu Adult Contemporary.

– Stawiamy na ukochane przez Polaków hity. Ogromna część naszej playlisty to nagrania z lat 1990-2020 - to hity które towarzyszyły naszym słuchaczom na różnych etapach ich życia i wywołują najlepsze wspomnienia. To wszystko uzupełnione będzie najciekawszymi nowościami z ostatnich miesięcy oraz legendarnymi nagraniami z lat osiemdziesiątych. Zapewnimy idealne muzyczne flow, niezaburzone mocnym rapem i disco polo - mówi Paweł Karpiński, Dyrektor Muzyczny Radia ESKA i ESKA2.

Slogan radia brzmi: „Najlepsze Polskie Hity”. ESKA2 to uniwersalna stacja, której oferta skierowana jest do słuchaczy w wieku 30-49 lat.

– To nasza zasadnicza grupa docelowa. Mamy jednak świadomość, że ze względu na specyficzny format dla niektórych słuchaczy będziemy stacją „drugiego wyboru”. Dlatego też będziemy starać się, aby program miał charakter na tyle uniwersalny, aby odnaleźli się w nim wszyscy fani popularnej polskiej muzyki niezależnie od wieku – mówi Olgierd Wojtkowiak, dyrektor programowy Radia ESKA i ESKA2.

Prime time w Radiu ESKA2 podzielony będzie na cztery pasma. Od 6:00 do 9:00 poranny program poprowadzą Dawid Wajda, Artur Jarząbek i Paweł Bogaj. W poranku słuchacze będą mogli usłyszeć audycję „Nosel Wkręca” (nadawaną również w Radiu ESKA). W pasmie od 9:00 do 13:00 Kasia Grodzka i Kuba Klym prezentować będą „10 Najlepszych Polskich Hitów Jeden Po Drugim”. Między 13:00 a 17:00 przed mikrofonem zasiądzie Kamil Kowalski, w ramach tego pasma emitowana będzie audycja „Na Kłopoty Jarząbek”, w której autor staje oko w oko z problemami i absurdami życia codziennego zgłaszanymi przez słuchaczy. Gospodarzem wieczornego pasma 17:00-21:00 będzie Mateusz Kwiatkowski, który codziennie po 18:00 zagra „Szóstkę po Szóstej”, czyli sześć polskich piosenek połączonych jednym wątkiem, a w każdy piątek będzie to sześć obecnie najpopularniejszych polskich hitów wybranych przez stację na podstawie preferencji słuchaczy.

Serwisy informacyjne z kraju i ze świata nadawane się w dni powszednie w godzinach 6:00-18:00. W pasmie porannym (6:00-9:00) oraz popołudniowym (15:00-18:00) co pół godziny, w przedziale 9:00-15:00 co godzinę. Serwisy z informacjami lokalnymi nadawane są w dni powszechnie co godzinę (w przedziale 9:00-17:00). Dodatkowo w pasmie porannym w dni powszednie (6:00-8:00) słuchacze usłyszą najświeższe informacje sportowe. Informacje kulturalne „Co, gdzie, kiedy?” nadawane są codziennie. W dni powszednie w przedziale 9:00-17:00 usłyszeć je można po serwisie informacyjnym emitowanym o pełnych godzinach, w przedziale 19:00-21:00 przed serwisem o pełnych godzinach. W weekendy najświeższe newsy ze świata kultury nadawane są cztery razy dziennie: przed serwisami o 10:00, 12:00, 14:00 i 16:00 lub 9:58, 11:58, 13:58 i 15:58. Serwisy pogodowe i informacje drogowe wysłuchać można w dni powszechni w przedziale 6:00-9:00 co pół godziny, w przedziale 9:00-17:00 co godzinę.

Dla słuchaczy dostępna jest aplikacja mobilna ESKA2. Znaleźć w niej można autorskie playlisty z polskimi hitami a także podcasty, które wciągają w świat niesamowitych historii. Do tego wiadomości i konkursy. Dodatkowo aplikacja umożliwia wybór lokalizacji, dzięki czemu można być na bieżąco z tym, co dzieje się w najbliższej okolicy.

Dyrektorem Muzycznym ESKA2 jest Paweł Karpiński, Brand Managerem Andrzej Descours (obydwaj piastują analogiczne stanowiska w Radiu ESKA).

Oprawa stacji została przygotowana przez amerykańskie studio ReelWorld, wiodącym głosem lektorskim jest Magdalena Kropidłowska.

