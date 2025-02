Zbigniew Zamachowski to znany polski aktor, który od lat zachwyca widzów swoimi wszechstronnymi rolami w filmie, teatrze i dubbingu. Rozgłos przyniosły mu występy w takich produkcjach jak Trzy kolory: Biały czy Zawrócony, gdzie pokazał swój wyjątkowy talent aktorski. Przez lata współpracował z wieloma cenionymi reżyserami, tworząc zarówno dramatyczne, jak i komediowe kreacje. Poza aktorstwem zajmuje się także muzyką – pisze teksty i śpiewa, co wykorzystał m.in. w kabarecie Pożar w Burdelu. Jego kariera pełna jest różnorodnych ról, które ugruntowały jego pozycję w polskiej kulturze. Okazuje się, że ogromną popularnością cieszy się nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju.

Okazuje się, że Zbigniew Zamachowski ma ostatnio powody do radości. Polski artysta został doceniony przez samego Anthony'ego Hopkinsa. Gwiazda Hollywood postanowiła docenić jego rolę w filmie "Biały" Krzysztofa Kieślowskiego.

Będę się chwalił, bo jest czym. Otóż dosyć dawno temu, będąc na wakacjach, mój znajomy w jednej z nadmorskich miejscowości rano zaczepił mnie i powiedział: 'o czytałeś już Wyborczą?'. 'Nie, no jeszcze nie'. 'To idź do kiosku i sobie kup'. No więc poszedłem, kupiłem. Okazało się, że w jednym z artykułów był wywiad z panem Anthonym Hopkinsem i pod koniec artykułu padło pytanie o to, czy zna jakiegoś polskiego aktora. Powiedział, że tak, kojarzy takiego jednego, który przejechał z Paryża do Warszawy w walizce. Domyśliłem się, że chodzi o "Białego" i o moją rolę w filmie Krzyśka Kieślowskiego - powiedział w rozmowie z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.