Nowego "Znachora" można będzie obejrzeć w kinie za darmo. Gdzie i kiedy odbędą się seanse?

To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tej jesieni. Kultową ekranizację powieści Dołęgi-Mostowicza z 1982 r., z Jerzym Bińczyckim, Anną Dymną i Tomaszem Stockingerem w rolach głównych, widział chyba każdy. Na emisję filmu można liczyć w każde święta. Produkcji nowego "Znachora" podjął się Netflixs i to właśnie na tej platformie obraz będzie miał swoją premierę. Już niedługo, bo 27 września. Na razie trafił do sieci bardzo obiecujący zwiastun filmu. Ale najbardziej niecierpliwi kinomaniacy będą mogli zobaczyć cały film jeszcze przed oficjalną premiera. Producent zaplanował bowiem przedpremierową trasę kinową. Pierwszy seans już 20 września w Toruniu. Jeśli tam wam za daleko, to wybierzcie pokaz przedpremierowy w innym mieście.

Przedpremierowe pokazy "Znachora". Gdzie zdobyć bezpłatne wejściówki?

Bezpłatne wejściówki można odbierać na dwa dni przed każdym pokazem w kasach kin. Zaplanowany jest także konkurs, w którym będą one do wygrania. Szczegóły dotyczące odbioru darmowych wejściówek na seanse "Znachora" można znaleźć na stronach kin. Podczas pokazów będzie także okazja do osobistego spotkania reżysera filmu Michała Gazdę oraz aktorów, wcielających się w najważniejsze role.

20.09 Toruń, Kino CAMERIMAGE

21.09 Krasnystaw, Kino 'Morskie Oko' Krasnystaw

22.09 Wałbrzych, Kino Apollo Wałbrzych

23.09 Kalisz, Kino Centrum

24.09 Lidzbark Warmiński, Kino Ignacy

25.09 Stargard, Stargardzkie Centrum Kultury

