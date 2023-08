Tak wygląda nowy "Znachor". Nie spodziewaliśmy się, aż tak gorących scen! WIDEO

"Znachor" od Netlix. Data premiery, obsada

Nie ma chyba osoby, która chociaż raz nie obejrzałaby kultowego już "Znachora" z 1981 roku. Produkcja jest jedną z najczęściej powtarzanych w polskiej telewizji i opowiada o profesorze Rafale Wilczurze, który traci pamięć i trafia na wieś, gdzie zostaje znachorem. Główną rolę zagrał Jerzy Bińczycki (†61 l.). - Twórcy nie mają łatwego zadania. Myślę jednak, że nie zmieni to obrazu Hoffmana i nie zniszczy jego mitu. Widzowie kochają i wciąż będą kochać ten film. Czekam na nowego „Znachora”, jestem ciekawa obsady, bo przyznam szczerze, że nie znam aż tak dobrze tych młodych aktorów. Nowej ekipie życzę jak najlepiej. Film na pewno będzie inny, ale tak samo udany. Może dzięki niemu ktoś sięgnie po „Znachora” z moim mężem w roli głównej? Nie ma go z nami już od ponad 20 lat, a w pamięci widzów wciąż jest żywy… I to właśnie jest piękne w tym zawodzie. Ja sama, kiedy oglądam "Znachora" wzruszam się na scenie w której Piotr Fronczewski mówi, że to jest profesor Wilczur... - mówiła w rozmowie z nami wdowa po aktorze, Elżbieta Bińczycka (68 l.).

Kto wystąpi w nowym "Znachorze"? I jakie zmiany w fabule nas czekają?

W nowej wersji filmu, poza wspominanym Leszkiem Lichotą, zobaczymy: Marysię Kowalską (wcześniej jej postać zagrała Anna Dymna) - Dla mnie ta produkcja ma szczególnie wyjątkowy wymiar – nie dość, że jest to mój debiut w tak dużej roli w filmie fabularnym, to sam scenariusz opowiada o bliskich mi wartościach. Widzowie będą mogli zobaczyć uniwersalną i pełną nadziei historię o uczciwości, nieprzewidywalności ludzkiego życia i przede wszystkim różnych obliczach miłości – nie tylko tej romantycznej - mówiła młoda gwiazda. Ignacy Liss (25 l.) zagra z kolei jej ukochanego. W poprzedniej wersji filmu był nim Tomasz Stockinger.

Rodziców hrabiego Czyńskiego zagrają Izabela Kuna i Mikołaj Grabowski. W filmie wystąpią również m.in. Mirosław Haniszewski, Łukasz Szczepanowski, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i Artur Barciś.

W "Znachorze" od Netfliksa Marysia nie będzie już ekspedientką w sklepie, a kelnerką w karczmie. Pojawi się także sporo scen... erotycznych, których nie widzieliśmy w poprzedniej odsłonie.

Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu "Znachor". Jak wam się podoba?

