Nowy juror w "Tańcu z Gwiazdami"! Wielkie nazwisko, na uczestników padł blady strach. "Ostro"

Nadchodząca niedziela (27 kwietnia) będzie prawdziwym świętem polskiej tradycji. W programie „Taniec z Gwiazdami” zaprezentowane zostaną krakowiak, kujawiak, mazur, oberek i polonez. Choć to znane tańce, ich wykonanie wymaga ogromnego przygotowania zarówno od gwiazd, jak i od zawodowych tancerzy. Dodatkowym wyzwaniem będą oryginalne stroje ludowe, w których uczestnicy wystąpią w części odcinka. Wszystkie pary zatańczą w tym odcinku po dwie choreografie. Obok tańców narodowych zobaczymy także układy towarzyskie przygotowane do folkowych aranżacji znanych artystów, takich jak Enej czy Cleo. Te drugie wykonywane będą już w klasycznych strojach tanecznych. To jednak nie koniec sensacyjnych nowości, ponieważ w "Tańcu z Gwiazdami" zadebiutuje także nowy ekspert - juror, wielkie nazwisko w branży, które może wywołać postrach wśród uczestników. Poznajcie szczegóły.

Andrzej Wołosz w programie "Taniec z Gwiazdami". Będzie pełnił funkcję dodatkowego jurora

Nową postacią w programie będzie Andrzej Wołosz – dyplomowany instruktor i choreograf specjalizujący się w polskich tańcach regionalnych i narodowych. Znany ze współpracy z Ludowym Zespołem Artystycznym PROMNI, Wołosz nie będzie przyznawał punktów, ale jego opinia zostanie przedstawiona przed ocenami jurorów. Oceni nie tylko występ sceniczny, ale również całość przygotowań i wysiłek włożony przez pary. Sądząc po jego wypowiedziach, uczestnicy programu "Taniec z Gwiazdami" chyba niepotrzebnie się boją.

- U mnie wszyscy dostaną 10 na 10 za samo podjęcie rękawicy - mówi Andrzej Wołosz. - Chcemy odczarować polski folklor. Wszyscy nasi sąsiedzi są dumni ze swoich tradycyjnych tańców, ludzie znają tańce ze swoich regionów, a my, Polacy, się tego wstydzimy. Nie ma edukacji jest dystans. Warto to zmienić - dodaje choreograf.

Dzięki przerwie świątecznej uczestnicy mieli więcej czasu na przygotowania, jednak choreografie okazały się wyjątkowo wymagające. Trenerzy nie oszczędzają nikogo.

- Przygotowanie idą dobrze, każdy chce dać z siebie wszystko. Daria Syta żartowała na Instagramie, że wreszcie komuś udało się wykończyć Filipa i Agnieszkę. "Zamordowałem” ich krakowiakiem – śmieje się Andrzej Wołosz. - Uważam, że to bardzo dobry wybór dla tej pary. Krakowiak jest dynamiczny, wysiłkowy a ja nie oszczędzałem im kroków. Chcieliśmy też odczarować poloneza. Zatańczą go Blanka i Mieszko. To piękny, elegancki, dumny taniec a nie pokraczne dreptanie i kiwanie głową, które znamy ze studniówek. Oprócz krakowiaka i poloneza zobaczymy kujawiaka, mazura i oberka. Nareszcie w Tańcu z Gwiazdami będziemy oglądać choreografie, które zajmą cały parkiet. Nasze narodowe tańce są przestrzenne, tańczy się je z rozmachem. Każdy z nich opowiada inną historię między tancerzami i jest utrzymany w innym charakterze – mówi choreograf.

Efekty wielogodzinnych treningów i artystycznej pasji uczestników zobaczymy już w najbliższą niedzielę (27 kwietnia 2025 r.) o godzinie 19:55 w Polsacie. Ten odcinek zapewne zapisze się jako jeden z najbardziej pamiętnych w historii programu.

