Nowy kanał telewizyjny w Polsce? Jurek Owsiak ma powody do zadowolenia, ale milczy

KręciołaTV to projekt medialny, który zdobył serca fanów muzyki, festiwali i kultury młodzieżowej w Polsce. Stworzona przez Fundację WOŚP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) platforma jest internetową telewizją oferującą treści związane z wydarzeniami muzycznymi, artystycznymi oraz działalnością społeczną WOŚP.

Tematyka KręciołaTV

Kanał YouTube KręciołaTV został uruchomiony w 2011 roku jako medium mające na celu dokumentowanie wydarzeń organizowanych przez WOŚP, takich jak Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Pol’and’Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock). Jej główną misją od początku było budowanie społeczności wokół muzyki i pozytywnych wartości promowanych przez fundację. Obecnie kanał obserwuje 473 tys. subskrybentów. Kanał pełni ważną rolę w promowaniu działań WOŚP, jest też nieodłącznym elementem Pol’and’Rock Festival, umożliwiając widzom, którzy nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu, przeżywanie festiwalowych emocji w domu.

Co oznacza decyzja KRRiT?

Uzyskanie zezwolenia od KRRiT jest koniecznym krokiem dla każdej stacji telewizyjnej, która chce nadawać na terenie Polski. To również potwierdzenie, że kanał spełnia wszelkie wymagania formalne i prawne, aby funkcjonować w przestrzeni publicznej jako nadawca. Dzięki tej decyzji KręciołaTV może wejść na rynek tradycyjnych mediów, oferując swoje treści nie tylko w internecie, ale również w telewizji linearnej. To posunięcie zwiększy zasięg kanału, umożliwiając dotarcie do nowych grup odbiorców, w tym osób, które preferują tradycyjne formy konsumpcji mediów.

Czym są kanały FAST?

Według informacji podanych przez Wirtualne Media nowa stacja trafi do listy darmowych kanałów streamingowych finansowanych z reklam. FAST TV (Free Ad-Supported Streaming Television) to model dostarczania treści wideo na żądanie lub w formacie zbliżonym do tradycyjnej telewizji, który opiera się na bezpłatnym dostępie do programów finansowanym przez reklamy. Użytkownicy nie muszą płacić za subskrypcję, jak w przypadku serwisów takich jak Netflix czy Disney+, ale w zamian za to oglądają treści przerywane reklamami. W erze, w której konsumenci szukają elastycznych i darmowych rozwiązań, FAST TV wydaje się być przyszłością rozrywki.

