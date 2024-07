Nowy pewniak w Tańcu z gwiazdami! "Dopinane są ostatnie szczegóły". Fanki oszaleją!

Jest nazwisko kolejnego uczestnika nowej edycji "Tańca z gwiazdami"! To wielki gwiazdor, aktor znany z kultowej roli w legendarnym już serialu. Fanki szaleją za nim od lat. Obserwatorzy twierdzą, że ten uczestnik ma ogromną szansę na "Kryształową kulę" w nowej edycji tanecznego show. Co to za nazwisko?