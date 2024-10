O czym naprawdę jest tekst "Orła cień" Varius Manx? "Niezły odjazd"

Varius Manx historia. Kto tworzył zespół?

Varius Manx to prawdziwa legenda polskiej sceny muzycznej. Kapela powstała pod sam koniec lat 80. Założyli ją Robert Janson oraz bracia Michał i Paweł Marciniak (on później skontaktował Michała Wiśniewskiego z Jackiem Łągwą i dzięki temu zawiązała się grupa Ich Troje). Wielkie sukcesy Varius Manx przypadły na kolejną dekadę. W zespole śpiewały wówczas Anita Lipnicka (1993-1995) i Kasia Stankiewicz (1996-2000). Zespół miał mnóstwo przebojów, ale jeden z nich wyróżniał się szczególnie, jeśli chodzi o warstwę tekstową. Chodzi oczywiście o tajemniczy hit pt. "Orła cień". Kawałek skomponował oczywiście Robert Janson, specjalista od tworzenia melodii. Tekst natomiast napisała 19-letnia wówczas Kasia Stankiewicz. Kto by sie wtedy spodziewał, że po niemal 30 latach od premiery piosenka nadal będzie śpiewana przez Polaków. I to kilka pokoleń...

Orła cień - o co chodzi w tekście hitu Varius Manx?

Powszechnie właśnie "Orła cień" uznaje się za największy przebój w historii grupy Varius Manx. Fani jednak do dziś nie do końca wiedzą, o co chodzi o tekście do kompozycji Roberta Jansona. Okazuje się, że tego nie wie chyba nawet... autorka tych słów. W 2016 roku Kasia Stankiewicz pytana była o to przez Radio Opole. - Też się nad tym zastanawiałam - odparła żartobliwie dziennikarzowi. Trzeba jednak przyznać, że w momencie tworzenia tekstów wokalistka postawiona była w trudnej sytuacji.

Miałam jeden wieczór na napisanie kilku tekstów, były to moje pierwsze teksty w życiu i bardziej intuicyjnie sytuacja się tam wydarzyła, niż świadomie, ale wszyscy ten tekst śpiewają po 20 latach i to jest dla mnie niezły odjazd

- dodała wokalistka Varius Manx i autorka słynnych słów, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej: "Widziałam orła cień, do góry wzbił się niczym wiatr, niebo to jego świat, Z obłokiem tańczył w świetle dnia".

