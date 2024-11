Natasza Urbańska w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat. Gwiazda popularność i uznanie fanów zdobyła, dołączając do obsady teatru Studio Buffo. To właśnie tam jeszcze jako nastolatka poznała swojego przyszłego ukochanego, Janusza Józefowicza. W mediach nie raz można było zobaczyć artykuły, w których pisano o kryzysie pary lub rozstaniu. Na przekór wszystkim małżonkowie tworzą jednak zgrany duet od ponad 16 lat. Jakiś czas temu Natasza wyznała, że po prostu bardzo lubi swojego męża. Aktorka dodaje, że świetnie się czuje w jego towarzystwie.

Niedawno Natasza Urbańska była gościnią programu "Onet Rano", gdzie promowała swój najnowszy singiel - "Ostatni raz". Dziennikarze rozmawiali z nią nie tylko o muzyce, ale i o prywatnych sprawach. Oto co powiedziała o swoim związku.

Mam to szczęście, że trafiłam na cudownego mężczyznę, z którym łączą nas tak silne więzy. To, że się zmieniamy, jest jeszcze fajniejsze, ten związek cały czas ewoluuje - powiedziała Urbańska.

Odeta Moro zapytała Nataszą, czy jest coś w Januszu Józefowiczu, co jej się nie podoba. Przytoczyła nawet pewną anegdotę z ich codziennego życia.

Jak jesteś tyle lat ze sobą, to widzisz, że pewne rzeczy się nie zmienią, np. ostatnio zrobiłam naleśniki i zostały zjedzone, ale opakowanie po naleśnikach zostało włożone z powrotem do lodówki. Kocham te momenty (...), tego nie zmienię, ale już się zaczynam z tego śmiać, to nie jest coś, co mogłoby rozwalić nasze relacje - mówiła Urbańska.