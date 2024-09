Roznegliżowana Natasza Urbańska hasa po plaży jak w Słonecznym Patrolu. "Wygląda jak Siwiec"

Natasza Urbańska nie ustaje w próbach stałego wejścia do polskiego show-biznesu. Jak zgodnie przyznają fani artystki, niczego jej nie brakuje: piękna, utalentowana, sympatyczna. Mimo tego nie udaje jej się zostać "na dłużej" i czasem słyszymy o niej więcej, czasem mniej. Za sprawą "The Voice Kids", w którym została trenerką, popularność odżyła. Natasz Urbańska niezmiennie pamięta też o swoich obserwatorach w mediach społecznościowych. To z nimi podzieliła się ostatnio odważnymi materiałami z plaży.