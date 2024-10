Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz od początku swojej relacji wzbudzali ogromne kontrowersje - wszystko przez sporą różnicę wieku, która jest między nimi. Oni jednak nie ugięli się pod siłą negatywnych komentarzy i od lat starają się tworzyć szczęśliwą parę. Trzeba przyznać, że wychodzi im to całkiem nieźle.

Co jakiś czas para lubi wkręcać swoich fanów, że nie jest już razem. Kilka tygodni temu Józefowicz na spotkaniu w Teatrze Buffo zaskoczył wyznaniem na temat rozstania z Nataszą. Mówił wtedy: "Nie jesteśmy razem już od kilku tygodni". Później jednak wyjaśnił, że było to tylko i wyłącznie przekomarzanie. Wychodzi więc na to, że u małżeństwa wszystko w porządku. W najnowszym wywiadzie Natasza wyjawiła, jakie komplementy prawi jej mąż.

Oto jak Janusz Józefowicz dba o Nataszę Urbańską

Na jaw wyszło, że Janusz Józefowicz prawi Nataszy Urbańskiej komplementy na co dzień. Jak przyznała dziennikarzom portalu pomponik.pl gwiazda, nie dotyczą one wcale wyglądu.

Mąż ma najpiękniejsze komplementy pod słońcem. To są takie nasze, wewnętrzne. Nie będę Wam może tego opowiadać, bo to wydarza się między nami. To są momenty. To są takie momenty, które składają się na szczęście. Nawet ciężko przytoczyć. I nigdy one się nie powtarzają. I to jest to, że później oczka mi się błyszczą. I on patrzy w taki specjalny sposób na mnie - wyjawiła Urbańska.

Gwiazda postanowiła również zaapelować do internautów. Okazuje się, że według niej więcej osób powinno prawić sobie nawzajem komplementy.

Kochani, jak najczęściej mówcie sobie, że wyglądacie pięknie. Do siebie nawzajem, a nawet do siebie w lustrze. To naprawdę fajnie wpływa na wszystko - powiedziała Natasza.

