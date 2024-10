Quebonafide i Natalia Szroeder przez parę lat tworzyli jeden z najbardziej udanych związków w polskim show-biznesie. Niestety jakiś czas temu w mediach pojawiły się plotki o ich rozstaniu. Piękna artystka w najnowszych piosenkach dawała fanom do zrozumienia, że w jej życiu prywatnym doszło do zmiany i że to ona podjęła decyzję o zakończeniu tej relacji. Niedawno wyszło na jaw, że Quebonafide spotyka się z Martyną Byczkowską.

Quebonafide i Martyna Byczkowska spotykają się już od jakiegoś czasu, jednak dopiero od niedawna nie kryją się już ze swoim uczuciem. Para chodziła nawet za rękę podczas przedpremiery filmu "Rzeczy niezbędne", która odbyła się w Warszawie pod koniec września - mówiło źródło portalu pudelek.pl.

Obecna dziewczyna Quebonafide zagra jego byłą w musicalu

Według informatora portalu pudelek.pl Quebonafide oraz Byczkowska pracują obecnie na planie nowego musicalu. Sztuka ma opowiadać o raperze oraz jego byłej ukochanej - Szroeder. Mało tego! Martyna zagra w musicalu Natalię. Jak powiedział dziennikarzom informator, podobieństwo pań było bardzo duże i to właśnie dlatego Byczkowska została wybrana do tej roli. Myślicie, że ten musical okaże się wielkim hitem?

To będzie nietuzinkowa i odważna produkcja, tak jak dotychczasowa twórczość Kuby Grabowskiego. O tym, że to Martyna zagra jego ukochaną, zdecydowały dwa ważne aspekty: podobieństwo fizyczne zarówno do Natalii Szroeder, jak i do Roksany Kwiatkowskiej, z którą przecież był zaręczony i podobna wrażliwość. Wszystko wskazuje na to, że Byczkowska wcieli się jednak w Szroeder - dowiedzieli się dziennikarze pudelek.pl.

